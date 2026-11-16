En 2018, una pyme cordobesa comenzó a crear medallas y relojes de plástico 100% reciclado: ahora provee de productos sustentables a McDonald’s y Coca-Cola

Ecolif, la empresa cordobesa que transforma residuos plásticos en productos sustentables: sus fundadores, Iñaki Gorostidi y Luciano Caparroz, comenzaron a desarrollar el proyecto en 2017. Foto: Instagram / ecolif.ar.

Lo que comenzó en 2017 como un experimento con máquinas de reciclaje terminó convirtiéndose en una empresa capaz de fabricar 670.000 productos a partir de plástico recuperado. Se trata de Ecolif, un emprendimiento de Córdoba fundado por Iñaki Gorostidi y Luciano Caparroz, que logró transformar más de 4 millones de tapitas y 550.000 envases de yogur y queso untable en objetos útiles, según cifras difundidas en 2024.

Desde marcos de anteojos fabricados con apenas cuatro tapitas hasta revestimientos para paredes, la compañía desarrolló una propuesta que combina diseño industrial, innovación y cuidado ambiental.

Lejos de detenerse, en 2026 Ecolif continuó impulsando nuevos proyectos, entre ellos una iniciativa educativa para enseñar a niños y adolescentes cómo transformar residuos en recursos.

Qué es Ecolif y cómo nació la empresa cordobesa de plástico reciclado

La historia comenzó cuando Gorostidi, mientras estudiaba Diseño Industrial, descubrió Precious Plastic, un proyecto holandés de código abierto que compartía gratuitamente planos y tutoriales para construir máquinas recicladoras.

A través de esa plataforma conoció a Caparroz, quien también experimentaba con tecnologías similares. Aunque vivían cerca, fue internet lo que permitió que se encontraran y comenzaran a trabajar juntos.

Así nació Ecolif, una empresa dedicada a diseñar y fabricar productos con plástico 100% reciclado, bajo un modelo de triple impacto: ambiental, social y económico. Con el tiempo, el emprendimiento amplió su producción y comenzó a trabajar con gobiernos, cooperativas y empresas privadas.

Ecolif logró fabricar 670.000 artículos y recuperar más de 4 millones de tapitas plásticas, según cifras difundidas en 2024. Foto: Instagram / ecolif.ar.

De tapitas y envases a productos únicos: cómo es el proceso productivo de reciclaje

El proceso comienza con la recepción de residuos provenientes de cooperativas y centros de recuperación, principalmente tapitas, envases de alimentos y recipientes de productos de higiene.

Los materiales se clasifican según su tipo, color y calidad. Después se limpian y trituran hasta obtener pequeñas escamas de plástico.

Estas partículas ingresan a una máquina inyectora, donde el calor permite fundir el material. Posteriormente, el plástico se introduce a presión en moldes que le dan la forma definitiva.

Una vez enfriadas, las piezas se convierten en productos terminados, como medallas, llaveros, elementos escolares, macetas o anteojos.

La empresa transforma tapitas, envases de yogur y otros residuos en artículos escolares, medallas, trofeos, anteojos y elementos de uso cotidiano. Foto: Instagram / ecolif.ar.

Este procedimiento permite reincorporar residuos plásticos al circuito productivo, reduciendo la necesidad de utilizar materia prima virgen.

Ecolentes: los marcos de anteojos fabricados con tapitas de plástico reciclado

Uno de los desarrollos más importantes de Ecolif surgió en 2021, cuando la Municipalidad de Córdoba y el ente Córdoba Obras y Servicios impulsaron un proyecto para fabricar marcos de anteojos reciclados.

Después de aproximadamente un año de desarrollo, la empresa consiguió producir los denominados Ecolentes, utilizando solamente cuatro tapitas plásticas por marco.

La iniciativa se integró a programas municipales de atención oftalmológica gratuita y permitió que miles de personas accedieran a anteojos.

El proyecto demostró que el reciclaje podía trascender la fabricación de objetos decorativos y convertirse en una herramienta con impacto social.

El emprendimiento argentino desarrolló marcos utilizando apenas cuatro tapitas por unidad, en colaboración con la Municipalidad de Córdoba. Foto: Instagram / ecolif.ar.

Azuleco: el innovador revestimiento ecológico creado a partir de vasos de yogur

Otro desarrollo destacado nació del desafío Córdoba Circular, una iniciativa orientada a encontrar nuevas aplicaciones para residuos difíciles de recuperar.

Ecolif creó Azuleco, un revestimiento ecológico de 30 por 30 centímetros, fabricado a partir de envases plásticos de yogur, queso untable y productos similares.

Cada pieza puede elaborarse con aproximadamente 15 envases recuperados, según información difundida durante la presentación del producto.

Los revestimientos fueron diseñados para paredes interiores y permiten incorporar diferentes colores y terminaciones. De esta manera, materiales que habitualmente se descartan pueden transformarse en elementos destinados a la construcción y decoración.

La alianza sustentable de Ecolif con marcas globales como McDonald’s y Coca-Cola

El crecimiento de Ecolif también estuvo acompañado por acuerdos con empresas internacionales.

Desde 2022, McDonald’s recurrió al emprendimiento cordobés para fabricar medallas y trofeos sustentables destinados a competencias deportivas.

Por su parte, Coca-Cola colaboró con la empresa en proyectos que incluyeron la elaboración de llaveros de plástico reciclado para eventos vinculados con la economía circular.

Ecolif colaboró con empresas como McDonald's y Coca-Cola en la fabricación de productos sustentables, entre ellos medallas, trofeos y llaveros. Foto: Instagram / ecolif.ar.

Según los datos difundidos en 2024, Ecolif ya había trabajado con más de 50 gobiernos municipales y provinciales. Estas alianzas permitieron ampliar el alcance de sus productos y demostrar que los residuos recuperados pueden utilizarse en proyectos de mayor escala.

El futuro de Ecolif: expansión, nuevos proyectos y mobiliario sustentable

Entre los objetivos planteados por la empresa se encontraba ampliar su capacidad productiva y avanzar en la fabricación de mobiliario sustentable, como sillas y otros objetos de uso cotidiano.

Sin embargo, su evolución también incorporó una dimensión educativa. En agosto de 2026, la Municipalidad de Córdoba informó sobre Reciclando Ganamos Todos, una iniciativa desarrollada por Ecolif y seleccionada mediante el Desafío Innovar por el Clima 2025.

La empresa cordobesa impulsa proyectos de educación ambiental para enseñar a niños y adolescentes cómo transformar residuos plásticos en nuevos productos. Foto: Municipalidad de Córdoba.

El proyecto utiliza un laboratorio móvil denominado Ecolab para mostrar cómo los residuos plásticos pueden transformarse en nuevos productos. Su implementación incluyó actividades en una escuela municipal y un club deportivo.

Además, durante 2026 la empresa presentó una línea de artículos vinculados con el Mundial de fútbol, entre ellos juegos y accesorios fabricados con materiales reciclados.

Objetos con temática Mundial 2026 diseñados por Ecolif. Foto: Instagram / ecolif.ar.

A casi una década de sus primeros experimentos, Ecolif continúa explorando nuevas aplicaciones para el plástico recuperado, con una premisa que atraviesa toda su historia: convertir lo que antes era basura en productos con valor económico, ambiental y social.