Cayó el prófugo del violento robo a Ramona Jordán: hay tres detenidos

El robo ocurrió el pasado 9 de mayo y la Comisaría Merlo 1ra, junto con la DDI Morón, logró dar con el último de los prófugos del caso.

Cayó el prófugo del violento robo a Ramona Jordán: hay tres detenidos. Foto: Prensa

La Comisaría Merlo 1ra, en conjunto con la DDI Morón, logró esclarecer un robo agravado bajo la modalidad entradera ocurrido el pasado 9 de mayo en el domicilio de Ramona Esther Jordán, con intervención de la UFI N°1 de Morón. En esta oportunidad se detuvo al tercer implicado en el hecho, que estaba prófugo desde el momento del robo y que era intensamente buscado.

En el hecho ocurrido hace tres meses, dos hombres ingresaron a la vivienda tras violentar las rejas de una ventana, una vez adentro redujeron a la víctima, y la obligaron a darle una suma no especificada de dinero en efectivo. Un tercer individuo aguardaba en el exterior a bordo de un Ford Ka color bordó con patente cambiada, vehículo en el que los autores huyeron.

Gracias al análisis fílmico de las cámaras de seguridad del municipio de Merlo, señales telefónicas y tareas de campo, los investigadores identificaron a Tomás Agustín Herrera, de 23 años, como uno de los autores materiales del robo. Asimismo, se estableció la participación de Walter Leonel Majluf, de 50 años, señalado como el conductor del vehículo –un Ford Ka con patente adulterada– que transportó a los delincuentes antes y después del asalto. Ambos ya estaban detenidos después de varios allanamientos.

En el día de la fecha, la Policía de Merlo 1ra. y la DDI de Morón con asiento en Merlo Norte, dieron a conocer la información de que cayó el tercer implicado en la causa, del cual se desconocen mayores datos, pero se trata de un masculino de aproximadamente unos 25 años.

Esta tarea realizada por el personal policial merlense demuestra, una vez más, que los trabajos investigativos continúan aún cuando el caso parecía resuelto, con los dos detenidos anteriores, y que los casos no pasan al olvido sino que se sigue intentando resolverlos hasta las últimas consecuencias.