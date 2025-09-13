Los Hornos: dos nenas fueron atropelladas por un adolescente que hacía “wheelie” en moto

El responsable se presentó en la comisaría Tercera junto con su madre y reconoció el hecho. Las menores se encuentran internadas.

Atropellan a dos menores en La Plata Foto: Captura

Un grave accidente quedó registrado el viernes en la ciudad de La Plata, en el barrio Los Hornos, donde dos menores resultaron heridas luego de ser atropelladas por un adolescente que realizaba maniobras de “wheelie” en una moto.

Dos nenas fueron atropelladas por un adolescente en moto en La Plata.

El hecho ocurrió en calle 55 entre 152 y 153, cuando S.A.F (13) y su prima F.F (6 meses) salieron a hacer una compra y fueron colisionadas por un joven que, según testigos, andaba con una sola rueda con su moto. Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga.

Las niñas fueron trasladadas a la Unidad de Pronta Atención de Los Hornos por su madre y tía, Verónica Fernández, donde constataron que la mayor de las nenas presentaba una lesión en una pierna que requirió sutura, mientras que la beba de seis meses ingresó somnolienta y debió ser derivada al Hospital de Niños, donde permanece en sala intermedia en observación, aunque fuera de peligro.

Horas más tarde, el presunto responsable, C.A.L (15), se presentó de manera espontánea en la comisaría Tercera junto a su madre y reconoció haber participado en el hecho.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó en manos de la UFI del Joven N°1 de La Plata, a cargo de Carmen Ibarra, quien dispuso la notificación del menor y demás diligencias judiciales.