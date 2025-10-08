Trágico choque en la autovía Mar del Plata-Santa Clara: el auto se partió en dos y un bebé murió

Ocurrió durante la mañana y hay corte total en Ruta 11 sentido a Mar del Plata y Mar Chiquita.

Accidente en Ruta 11 Foto: x @DayLombardi

Un trágico accidente sucedió este miércoles en la Ruta 11, en el trayecto que une Mar del Plata con Santa Clara del Mar, en el kilómetro 503 luego de que un auto se estrellara contra una columna de alumbrado y se partiera al medio. Por el impacto, un bebé de dos años falleció en el acto.

Por otro lado, los padres del menor resultaron con heridas de consideración y fueron derivados al Hospital Interzonal General de Mar del Plata. Las primeras hipótesis sostienen que el auto, que era conducido por la mamá de la víctima, rozó su rueda izquierda con el cordón, se despistó y arrolló la columna. Por la velocidad y el impacto del auto, el pequeño habría salido despedido del vehículo.

Accidente en Ruta 11 Foto: x @DayLombardi

El impacto fue de tal magnitud que el automóvil se partió en dos: la parte delantera quedó incrustada contra una columna de alumbrado, mientras que el resto del vehículo fue hallado a más de 200 metros de distancia, cerca de la ciclovía.

La familia que viajaba en el Ford Ka, se dirigía en dirección a Santa Clara del Mar. En horas de la mañana, personal de la Policía Científica realizaba las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho y establecer si únicamente estuvieron involucradas las tres víctimas o si pudo haber participación de terceros, pero sin embargo, aún se desconocen las causas que provocaron el trágico siniestro.

Accidente en Ruta 11 Foto: x @DayLombardi

Por la violencia del choque, fue necesario cortar el vehículo para poder retirarlo de la columna de alumbrado y rescatar a las personas que habían quedado atrapadas en su interior.

Por último, la investigación del caso quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos en turno, que instruye una causa por homicidio culposo y lesiones culposas.