Alternativa Federal lanzó su campaña: “Este Gobierno nos puso de rodillas”

"Pongamos de pie a la Argentina, para terminar con un Gobierno que nos puso de rodillas", expresó el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Lanzamiento de Alternativa Federal en Mar del Plata, Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, Juan Schiaretti NA

Con un acto ante cientos de militantes, se llevó a cabo este lunes en Mar del Plata el lanzamiento oficial de Alternativa Federal, el espacio del peronismo no kirchnerista que lideran el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, el senador del PJ Miguel Pichetto, y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, entre otros.

Con la ausencia de último momento del mandatario salteño, Juan Manuel Urtubey, uno de los fundadores del espacio, el encuentro se desarrolló en el complejo La Normandina, de Playa Grande, con la participación de los gobernadores Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Casas (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Lanzamiento de Alternativa Federal en Mar del Plata, NA

En primera instancia, el senador Pichetto expresó que junto a al líder del Frente Renovador, Urtubey y Schiaretti trabajan en una construcción “que no tiene nada que ver con el pasado y que proyecta para el presente y el futuro un cambio para la Argentina”.

“Vinimos a hablarles de propuestas, de un proyecto para la Argentina, de un eje, que es la unidad nacional y la recuperación de las fuerzas de seguridad para el país”, aseguró.

Lanzamiento de Alternativa Federal en Mar del Plata, NA

“Tengo experiencia y creo que la política es algo más que 120 caracteres de Twitter. Implica diálogo, consenso, experiencia, coraje cívico y que no te tiemle el pulso. La política es el valor central. Recuperar el rumbo colectivo, económico, social desde la política y no desde los CEOs”, añadió.

Por su parte, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa dijo que “para derrotar a Macri hay que construir una nueva mayoría, y esa nueva mayoría se construye con dirigentes que le ganen en la segunda vuelta a Macri y no que no pierdan en la segunda vuelta”.

Lanzamiento de Alternativa Federal en Mar del Plata, NA

“Pongamos de pie a la Argentina, para terminar con un Gobierno que nos puso de rodillas”, añadió.

“Tenemos que construir la Moncloa argentina con empresarios, trabajadores y distintas fuerzas políticas. Tenemos que darle a la Argentina las políticas de estado que le den certidumbre, largo plazo, certezas a la gente”, aseveró.

Lanzamiento de Alternativa Federal en Mar del Plata, Sergio Massa, Juan Schiaretti NA

Más adelante, realizó una fuerte crítica a la gestión de Macri: “Fracasó en su lucha contra la inflación, fracasó contra la pobreza, fracasó en unir a los argentinos, fracasó en cuidar a trabajadores y pymes porque puso todo el tiempo el centro en mirar para afuera”.

Lanzamiento de Alternativa Federal en Mar del Plata, Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, NA

“A un Presidente que dice ‘el único camino es el ajuste’, desde acá los que estamos le queremos decir que hay otro camino para la Argentina, hay una alternativa que es la producción, el trabajo, la educación. No somos la Argentina que se arrodilla, somos la que se pone de pie”, expresó.

