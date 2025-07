Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Guillermo Francos destacó la gestión del Gobierno: “Estamos yendo por un camino positivo”

El jefe de Gabinete brindó una entrevista en la que destacó los logros que se consiguieron desde que Javier Milei asumió la presidencia.

Guillermo Francos. Foto: Instagram @guillermo.francos

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, brindó declaraciones en entrevista con Marcelo Fernández, en el programa “Inteligencia Empresarial”. El funcionario destacó la gestión que encabeza Javier Milei y remarcó los logros conseguidos en el primer año y medio.

“Estamos yendo por un camino positivo”, reflexionó Francos acerca del rumbo del Gobierno.

Entrevista a Guillermo Francos.

Acerca del primer paso como gestión, el jefe de Gabinete apuntó: “La primera etapa lo que hubo que realizar fue el ajuste macroeconómico, que es algo que repetimos con el presidente. Cuando uno tiene el país al borde de la hiperinflación, con déficit fiscal y financiero, lo que tiene que hacer rápidamente es parar esa sangría”.

Y destacó sobre los primeros logros: “Hemos cortado de cuajo el déficit, contuvimos la inflación y la bajamos del mes de diciembre de 2023 a niveles de inflación que son mucho más razonables en la actualidad”. De todos modos, aclaró que insisten en achicar la inflación: “Todavía no estamos conformes con eso”.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete. Foto: Instagram @guillermo.francos

“Hemos bajado la pobreza y pretendemos seguir bajándola. No estamos conformes con esos números, queremos seguir reduciéndolos. Al mismo tiempo, estamos haciendo crecer la economía”, reflexionó Guillermo Francos.

Y siguió durante el reportaje: “No queremos una Argentina que especule financieramente, no queremos bancos que especulen con prestarle plata al Estado y buscamos que la inviertan en el sector privado. Es una Argentina que produce y genera bienes y da servicios. No creemos que Argentina deba ser financiera, sino que debe ser productiva en todos los órdenes”.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete. Foto: Instagram @guillermo.francos

Para cerrar, remarcó que “todos buscamos una mayor productividad”. Y aclaró: “Para eso, tenemos que ofrecer condiciones de competitividad en la economía, por lo que estamos pensando en modificaciones en leyes tributarias y ley de contrato de trabajo”.

“Son aspectos importantes hacia el futuro, por lo que yo diría que confíen que estamos yendo por un camino positivo. Nadie puede pedirle a un gobierno que llega en estas condiciones extremas que consiga resultados en todos los órdenes en un año y medio, se van dando”, finalizó el funcionario clave en la gestión que lidera Javier Milei.