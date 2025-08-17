Villa de Mayo celebró a lo grande los 30 años de Malvinas

El municipio festejó en Villa de Mayo los 30 años de la creación del distrito. Miles de vecinos disfrutaron de música, danza, ferias y mucha diversión. Además la parrilla “El pa” rompió el récord mundial del choripán más largo del mundo cerrando una jornada que quedará grabada en la historia.

Villa de Mayo celebró a lo grande los 30 años de Malvinas Foto: Prensa

Villa de Mayo celebró con alegría y emoción los 30 años de Malvinas Argentinas, en una jornada que reunió a miles de vecinos sobre la calle Eva Perón, entre Ureña y Rosario.

El intendente Leonardo Nardini encabezó el encuentro junto al vicepresidente primero del Senado bonaerense, Luis Vivona, y la secretaria general Noe Correa, en una propuesta pensada para el disfrute de toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

Villa de Mayo celebró a lo grande los 30 años de Malvinas Foto: Prensa

“Seguimos con los festejos de los 30 años de nuestro municipio Malvinas Argentinas, acá en la querida ciudad de Villa de Mayo”, expresó Nardini, y destacó el valor de los vecinos que, con esfuerzo, han forjado una comunidad hermosa.

“Se lo pudo ver en el reencuentro, en el reconocimiento a la maestra que vio pasar a tantos chicos por la escuela, al comerciante de materiales de construcción, que ayudó a levantar las viviendas. Y así podemos pasar a un sinfín de rubros, de personas, de cariño y de solidaridad. Esas cosas nos hacen crecer como comunidad y son parte de la historia, no solamente de los 30 años de Malvinas, sino de una ciudad como Villa de Mayo, que es centenaria”, añadió.

Villa de Mayo celebró a lo grande los 30 años de Malvinas Foto: Prensa

El intendente también remarcó el orgullo que representa para el equipo municipal acompañar la transformación de la ciudad: “Es de público conocimiento, algunos pueden coincidir o no, y está fantástico. Pero siempre construir desde la base del respeto. Es innegable que en estos años de gestión el cambio en infraestructura urbana ha sido maravilloso: la conectividad, la recuperación del espacio público para que lo disfrute la familia, el mejoramiento de la iluminación para circular mejor, la construcción del nuevo Centro Cívico, la amplificación de la infraestructura deportiva. Son cuestiones que nos hacen seguir creciendo como sociedad y que nos permiten seguir compartiendo, que es lo más importante”.

La jornada incluyó un momento que quedó marcado en la historia: junto a la parrilla “El Pa”, se logró el récord mundial del choripán más largo del mundo, con 315 metros que luego fueron repartidos entre vecinos y vecinas. La propuesta se completó con feria gastronómica y de artesanos, plaza blanda para los más chicos, sector mascotas y espectáculos musicales y de danza, con la participación de artistas como Daniel Lezica y el local Tomi Jackson, el joven talento que conquistó el corazón de todos.

Villa de Mayo celebró a lo grande los 30 años de Malvinas Foto: Prensa

A pesar del sábado con cielo gris, el encuentro entre vecinos aportó calidez, alegría y sentido de comunidad. En ese sentido Nardini expresó: “En tiempos en que vemos que la gente se insulta, nosotros queremos unir. Queremos llevar adelante cuestiones que tienen que ver con construir una comunidad sana, una comunidad buena. Una Argentina diferente”.