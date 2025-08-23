Chubut: denuncian que el gobernador Torres gastó más de $4 mil millones para publicidad digital en solo cinco meses

Los datos surgen de la documentación oficial del Tribunal de Cuentas de Chubut. Mientras tanto, la provincia enfrenta graves crisis económicas.

Ignacio Torres Foto: NA

Según documentos que se dieron a conocer en las últimas horas, el gobernador, Ignacio Torres, habría gastado 4 mil millones de pesos en publicidad digital con la empresa Smart Consumer S.A., conocida comercialmente como Prosumia, en tan solo cinco meses.

Las adjudicaciones fueron calificadas de “escandalosas” por la oposición y gran parte de la sociedad civil, especialmente en un contexto provincial de falta de recursos en áreas sensibles como la salud y la educación.

Denuncia por millonarios gastos en publicidad de Ignacio Torres en Chubut. Foto: Gentileza quepasaciudad.com.ar

“Más de cuatro mil millones en cinco meses, mientras no hay médicos, faltan insumos en los hospitales y cientos de escuelas siguen sin calefacción”, señalaron dirigentes opositores.

La documentación oficial muestra que la empresa fue favorecida tanto por el Poder Ejecutivo como así también por el organismo de juegos de azar.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut. Foto: NA.

Además, se ha señalado que la compañía no contaba con toda la documentación societaria completa al momento de la adjudicación, lo que aumenta la polémica en torno al uso de los fondos públicos en un contexto de crisis económica.