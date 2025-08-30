Guillermo Francos negó que el Gobierno esté detrás de la filtración de audios y denunció “una enorme operación política”

El jefe de Gabinete descartó que un miembro del oficialismo haya difundido las grabaciones atribuidas a Karina Milei.

Guillermo Francos. Foto: Instagram @guillermo.francos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negó que el Gobierno tenga participación en la aparición de los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y consideró que se trata operación política coordinada desde la oposición.

La polémica nace tras la difusión de grabaciones que involucran supuestas conversaciones llevadas a cabo en la Casa Rosada. Una de ellas se le atribuye a la hermana del presidente.

Audios filtrados de Karina Milei. Video: NA - Gentileza Carnaval Stream

Francos negó la participación de miembros del Gobierno en el episodio: “Si yo descarto que gente del Gobierno esté dentro de esto, sí, lo descarto”, sostuvo en diálogo con CNN Radio.

Según el jefe de Gabinete, todo forma parte de “una enorme operación política” montada por la oposición. “Comenzó con los audios que se le atribuyen a Spagnuolo, que después fueron transmitidos por un canal de streaming. Eso fue replicado la noche previa a que se tratara la ley de emergencia en discapacidad”, relató.

Y sumó: “El día que comenzó a tratarse la ley, el diputado Santoro de Unión por la Patria replicó la denuncia en un discurso absolutamente armado. En menos de 24 horas se hicieron estas cosas casi simultáneamente. Lo que demuestra que hay una operación armada”.

Diego Spagnuolo. Foto: X @dspagnuolo_ok

Sobre el origen de las grabaciones, Francos admitió que, si provienen del interior de la Casa Rosada, representaría una cuestión “grave” y “sin precedente”.

En esa línea, anticipó que la situación será investigada por los servicios de inteligencia y la Justicia, a la vez que confió en que se esclarezcan los hechos rápidamente.

“Escándalo sin precedentes”

Las declaraciones de Francos coinciden con la reacción del vocero Manuel Adorni, quien sostuvo que “si los audios son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes” porque sería “la primera vez en la historia de Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”.

Además, el legislador porteño electo hizo hincapié en que la circulación estos audios “a diez días de la elección de la provincia de Buenos Aires” confirma que “es una operación orquestada” para “desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.