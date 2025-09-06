Javier Milei regresó al país tras su viaje a Estados Unidos y se enfoca en las elecciones en la Provincia

El mandatario volvió tras su viaje a Los Ángeles, donde dio una conferencia y mantuvo varias reuniones con inversores. Se espera que este domingo asista al búnker de La Libertad Avanza en Gonnet

Javier Milei. Foto: Reuters/Agustín Marcarian.

Tras su viaje a Estados Unidos, Javier Milei regresó al país y se espera que sea parte del búnker de La Libertad Avanza en Gonnet en el marco de las elecciones legislativas bonaerenses.

El presidente mantuvo reuniones con unos 80 empresarios, banqueros e inversores convocados por el Instituto Milken, en el que dio una conferencia.

Gira de Javier Milei por Estados Unidos. Foto: @JavierMilei

Ya enfocado en las elecciones en la Provincia, el mandatario planea estar el domingo en Gonnet, donde estará armado el bunker de La Libertad Avanza, donde recibirá los resultados.

La idea de la mesa de campaña es replicar las lógicas del bunker porteño que ofició de celebración luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, se impusiera en la Ciudad de Buenos Aires.

Manuel Adorni junto a Javier Milei en el búnker de LLA. Foto: NA/Damián Dopacio

En los pasillos de Balcarce 50, varios interlocutores libertarios coinciden en un escenario de “un empate técnico” con el peronismo, con un margen de error de dos o tres puntos, y aseguran que se trata de una “buena” elección en un terreno adverso.

Sin embargo, algunas voces se muestran más conservadoras y plantean una diferencia en favor de Fuerza Patria que se ubica “entre cinco y ocho puntos”, lo que configuraría un porcentaje esperado.