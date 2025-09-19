Macri reaparecerá en una reunión del PRO: brindará su apoyo a los candidatos de las elecciones legislativas

El expresidente realizará su primera aparición luego de la caída del oficialismo en las urnas el pasado 7 de septiembre.

Mauricio Macri. Foto: NA

Mauricio Macri ya tiene confirmada su reaparición pública. El expresidente de la Nación mostrará su apoyo a los candidatos del PRO de las próximas elecciones nacionales legislativas, en el marco de la alianza con La Libertad Avanza.

El líder del PRO formará parte de una reunión en la sede del partido, ubicado en la calle Balcarce, en la mañana del próximo martes.

Javier Milei y Mauricio Macri. Foto: NA

Hay expectativa por si habrá definiciones por parte de Mauricio Macri, ya que será su primera aparición tras la derrota electoral del oficialismo en las legislativas de Buenos Aires.

Cabe recordar que el PRO y La Libertad Avanza sellaron una alianza, en la que competirán juntos en las elecciones de octubre en 10 provincias, además de la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro tendrá la coordinación de Facundo Pérez Carletti, secretario general del PRO. Justamente, se trata del candidato a senador nacional por Santiago del Estero.

Mauricio Macri. Foto: NA/ Daniel Vides

Según informó Infobae, no está prevista la palabra de Mauricio Macri, ya que el enfoque de la reunión estaba en el panorama electoral de cara a octubre. “No se va a extender sobre nada que no sea la agenda electoral de cada una de las provincias”, replicaron.

Días atrás, Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad y candidata a primera senadora, deslizó la idea de que haya charlas entre el Gobierno y el expresidente.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al Director del DFI de la PFA, Pascual Bellizzi. Foto: X/@MinSeguridad_Ar

“Estamos pensando actividades con el Gobierno de la Ciudad y trabajando para que esta coalición tenga mucha visibilidad”, indicó esta semana. Y sumó que en las listas “hay muchos candidatos libertarios, pero muchos venimos del PRO, somos parte de esa cultura republicana”.