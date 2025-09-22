Javier Milei inicia su cargada gira por Estados Unidos: se reunirá con Donald Trump y Kristalina Georgieva

El presidente asistirá a la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y aprovechará para llevar adelante conversaciones importantes para su programa político y económico.

Javier Milei con Kristalina Georgieva, directora del FMI. Foto: Presidencia

En una reunión al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra esta semana en Nueva York, el presidente estadounidense, Donald Trump, se encontrará este martes con Javier Milei, quien el viernes último anticipó que su Administración negocia algún tipo de ayuda con el Tesoro de los Estados Unidos.

Se espera que, durante el encuentro, el mandatario estadounidense ratifique el respaldo de su gobierno al de Milei y la predisposición a presentar auxilio financiero no sólo por la cercanía ideología con la gestión libertaria sino porque, en medio de las tensiones entre Washington y el presidente de Brasil, Lula Da Silva, la Argentina es percibido como el socio de mayor peso que tiene la Casa Blanca en Latinoamérica.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: Presidencia.

Pero eso no es todo: tras la reunión con Trump, Milei mantendrá un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, luego de que el FMI también manifestara su apoyo al país poco días después de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Esta reunión se reprogramó porque era una de las que el presidente argentino iba a mantener este lunes en medio del plan de vuelo original previsto para el domingo. También participarán el canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el vocero Manuel Adorni.

Milei se apoya en Estados Unidos ante la urgencia de fondos

Tras varias semanas de fuertes presiones cambiarias y abultados vencimientos de deuda en el horizonte, Argentina necesita con urgencia reforzar sus reservas monetarias.

Estados Unidos ya había dado un respaldo fundamental a Argentina para la firma en abril pasado de un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional, que ya desembolsó 14.000 millones de dólares para el país sudamericano.

Argentina es el mayor deudor del FMI, con una deuda que asciende a 41.789 millones de derechos especiales de giro (equivalentes a unos 57.250 millones de dólares), un 35% del total de los créditos totales pendientes de cobro por parte del FMI.