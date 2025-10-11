Diego Santilli ya palpita las elecciones del 26 de octubre tras el fallo a favor del Gobierno: “Es un honor para mí”

Diego Santilli será cabeza de lista de La Libertad Avanza en las elecciones y utilizó sus redes sociales para exponer sus sensaciones.

Santilli será candidato en la lista de La Libertad Avanza. Foto: Twitter de La Libertad Avanza

Diego Santilli fue confirmado como cabeza de lista de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. La Cámara Nacional Electoral falló a favor del gobierno de Javier Milei y el exintegrante del PRO reaccionó a través de un posteo publicado en su cuenta oficial de Twitter.

"Es un honor para mí encabezar la lista de Diputados Nacionales por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza y formar parte del equipo que impulsará en el Congreso las reformas que hacen falta para consolidar todo lo logrado y garantizar todo lo que falta", sostuvo Santilli. El tuit fue escrito casi a las dos de la tarde del sábado 11 de octubre, jornada en la que se dio a conocer el fallo a favor del Gobierno.

“Gracias presidente Javier Milei por confiar en mí. El esfuerzo y el sacrificio que hicimos los argentinos estos dos años va a valer la pena”, concluyó. Tras la baja de Espert, el juez Alejo Ramos Padilla había considerado previamente a Karen Reichardt como primera en la lista y finalmente, su resolución quedó sin efecto.

Santilli candidato: el fallo de la Cámara Nacional Electoral

La Cámara cuestionó que Ramos Padilla se apartara de la normativa vigente con una interpretación “subjetiva” y al declarar la inconstitucionalidad de la ley sin fundamentos suficientes.

También reprochó que el magistrado desconociera la jurisprudencia consolidada en casos similares y aplicara de forma incorrecta un fallo relativo a la categoría de senadores nacionales.