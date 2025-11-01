Alberto Fernández anticipó que “algún día” contará cómo fueron las cosas con Cristina y advirtió: “Cargarle la culpa a Kicillof es una enormidad”

Tras las elecciones legislativas que ganó La Libertad Avanza a nivel nacional, Alberto Fernández brindó declaraciones radiales. Qué dijo de Cristina y su definición en torno al papel de Axel Kicillof.

Alberto Fernández. Foto: NA.

Alberto Fernández brindó declaraciones radiales en el marco de las recientes elecciones legislativas del 26 de octubre que ganó La Libertad Avanza a nivel nacional. El expresidente de la Nación realizó definiciones contundentes: dijo que “algún día” contará cómo fueron las cosas con Cristina Kirchner y no responsabilizó a Kicillof por el resultado de Fuerza Patria.

Fernández consideró que “pretender echarle la culpa” a Axel Kicillof por la derrota electoral es “complicado”. Y profundizó: “Este resultado se da como consecuencia de una serie de realidades que hay que analizar con mucho cuidado para no equivocarnos. Nos venimos equivocando hace mucho tiempo”.

En esta misma línea, el exmandatario advirtió que “nos cuesta comprender la demanda, nadie se salva, no estamos logrando interpelar” y agregó: “Me extraña mucho que el peronismo, que nació en la calle, le tenga tanto miedo a escuchar a la gente”.

Sumado a eso, respaldó al mandatario bonaerense tras las elecciones y dijo: “Pretender decir que la culpa es de Kicillof es complicado. El gobernador garantizó el triunfo en Buenos Aires. Cargarle la culpa a Axel es una enormidad, estamos lastimando a un proyecto de presidente”.