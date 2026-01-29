El presidente firmará el envío de los proyectos de ley al Congreso en el periodo de sesiones extraordinarias. Foto: Twitter Oficina del Presidente

El Gobierno avanzará con la declaración por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de la Emergencia Ígnea para las provincias afectadas por los incendios forestales que persisten en varias regiones del país, especialmente en la Patagonia. La medida fue uno de los principales temas abordados este jueves 29 de enero por la mesa política de Casa Rosada en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la proximidad del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso.

La iniciativa surgió a raíz de un pedido formal presentado por cinco gobernadores: los de Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz, quienes propusieron la declaración de Emergencia Ígnea para agilizar recursos y acciones frente a la extensión y gravedad de los focos de fuego. En la reunión, las altas fuentes del Ejecutivo indicaron que la propuesta es utilizar un DNU para ajustar partidas presupuestarias e incrementar fondos destinados a combatir los incendios en lugar de esperar el tratamiento parlamentario tradicional.

La mesa política del Gobierno este lunes 26 de enero. Foto: prensa Gobierno.

Cabe resaltar que todavía no se precisó cuándo podría hacerse efectivo, ya que un sector de la Casa Rosada consideró que todavía debía definirse qué fondos se estaban dispuestos a ceder. “La velocidad amerita esa vía. No resultaría eficiente mandarlo por el Congreso si es una emergencia. Precisás dos sesiones y la urgencia ahora. El decreto es la opción más viable, pero es un tema que lo va a terminar de precisar el Colo”, le dijeron a Infobae.

El tema se discute en un contexto de presión política y social, dado que las autoridades provinciales buscan herramientas legales que faciliten la coordinación federal, la asignación de recursos extraordinarios y la incorporación urgente de medios para reforzar las acciones de combate contra el fuego. Mientras tanto, los frentes siguen activos, se perdieron más de 40 mil hectáreas y los incendios amenazan bosques, campos y comunidades enteras.

El reclamo por la Emergencia Ígnea recibió un amplio respaldo: además de los gobernadores patagónicos, se sumó Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, quien advirtió que la situación exige “respuestas rápidas, coordinadas y con recursos excepcionales” en un escenario climático extremo que se agrava año tras año. El avance de esta medida se dio en medio de un escenario crítico por los incendios forestales que ya afectaron extensas áreas de bosques nativos y vegetación en varias provincias, reforzando la necesidad de mecanismos legales que permitan una respuesta más ágil y coordinada entre el Estado nacional y las jurisdicciones locales.

Incendios en Chubut Foto: X

Confirmado: cuánto dinero destinará el Gobierno a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios en medio de los incendios en la Patagonia

Según se informó en el Boletín Oficial, el Gobierno destinará un total de 100 mil millones de pesos. Las Asociaciones de Bomberos Voluntarios en todos sus grados, la Agencia Federal de Emergencias y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios recibirán dinero por parte del Ministerio de Seguridad Nacional para la adquisición de elementos para combatir el fuego.

En el escrito, se destacó que la entrega del dinero tiene como destino “la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, como así también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de los mismos”.