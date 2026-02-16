Diego Spagnuolo. Foto: X @dspagnuolo_ok

La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) incorporó nuevos elementos en los últimos días, a partir de la declaración de un testigo de identidad reservada y de avances sobre una red de ortopedias bajo sospecha, así como sobre posibles maniobras de lavado de dinero.

El testimonio del testigo protegido fue considerado clave por el juez Sebastián Casanello, quien la semana pasada dictó el procesamiento de 19 personas. Entre ellas figuran el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y el lobista Miguel Calvete.

Según fuentes del caso, la declaración aportó nuevas pistas para el análisis de distintas transacciones bajo la órbita de la fiscalía que encabeza Franco Picardi.

El testimonio clave del testigo protegido incluyó al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. Foto: Noticias Argentinas

La Justicia sostiene que el presunto esquema de sobornos y fraude podría no limitarse a los hechos ya detectados, sino extenderse a otros delitos y eventuales responsables, de acuerdo con lo publicado por ‘La Nación’.

En paralelo, la fiscalía analiza el rol de las ortopedias que proveyeron insumos al organismo, a partir de documentación secuestrada en una serie de allanamientos. La hipótesis judicial indica que Calvete no solo actuaba como gestor, sino como intermediario ante la ANDIS.

Escuchas telefónicas incorporadas al expediente sugerirían que el lobista garantizaba pagos del organismo a determinadas empresas a cambio de retornos económicos. En esa línea, el juzgado busca profundizar la recolección de pruebas.

Las imágenes de Diego Spagnuolo ingresando a la casa de Miguel Calvete. Foto: NA.

También, avanzan medidas vinculadas al presunto lavado de activos. El juez ordenó la indagatoria de personas señaladas como posibles “lavadores”, con la intervención del Ministerio Público Fiscal y de la Procelac.

Otra línea de investigación mantiene bajo análisis a la Droguería Suizo Argentina y a la familia Kovalivker. Si bien hasta el momento no fueron procesados, la Justicia continúa examinando sus comunicaciones corporativas, en medio de dificultades técnicas para acceder a parte del material. Entre ellas:

El teléfono vacío : Jonathan Kovalivker entregó un dispositivo sin contenido.

El celular bloqueado : el teléfono de Emmanuel Kovalivker, sigue bajo llave digital, ya que los peritos aún no logran franquear su seguridad.

La ruta de Estados Unidos: ante la negativa de la empresa de entregar claves de correos corporativos, la justicia solicitó la información a proveedores en EE.UU., un trámite burocrático que suele demorar meses.

El “Helvético” y la interna libertaria

La causa también tiene derivaciones políticas. Un audio atribuido a Pablo Atchabahian, dirigido a Calvete, alude a presuntas gestiones de influencia y menciona a un “Helvético”, identificado en la causa como Sebastián Nuner Uner, ejecutivo de la Suizo Argentina.

En el mensaje se hace referencia a la necesidad de “alinear jugadores” y se menciona que un informe llegaría a “Rioja”, apodo que los investigadores vinculan con Eduardo “Lule” Menem.

El expediente quedó a cargo del juez Ariel Lijo. Foto: CIJ.

Desde esta semana, el expediente quedó a cargo del juez Ariel Lijo, quien deberá resolver si mantiene delegada la investigación en el fiscal o la asume de manera directa.

Además, deberá cumplir con lo dispuesto por la Cámara Federal, que ordenó investigar si fueron manipulados los audios atribuidos a Spagnuolo que dieron origen a la denuncia. De comprobarse irregularidades en ese punto, la causa podría enfrentar planteos de nulidad.