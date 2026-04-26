Evacuaron a Donald Trump tras escucharse disparos en la cena de corresponsales Foto: REUTERS

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos procedieron a la evacuación inmediata del presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, durante la tradicional cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. La medida de seguridad se activó este sábado 25 de abril luego de que se registraran fuertes estallidos en el salón y se alertara sobre un tiroteo en las cercanías del recinto.

El pánico se apoderó de los asistentes cuando el estruendo interrumpió la velada. Las grabaciones del evento mostraron a los invitados buscando refugio mientras el personal de seguridad retiraba al mandatario de la mesa principal. De acuerdo con la cadena C-Span, el caos se habría originado a partir de la irrupción de manifestantes dentro del salón, aunque la situación escaló rápidamente ya que un miembro del gabinete escuchó disparos durante el evento.

Fue detenida una persona. Foto: REUTERS

Por su parte, la agencia AFP ratificó la gravedad del incidente al confirmar que se escucharon fuertes estallidos mientras Trump se encontraba en el lugar. Tras el operativo de extracción, el Servicio Secreto emitió un breve comunicado e informó que un sospechoso fue detenido.