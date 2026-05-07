Cambios en la Dirección Nacional Electoral: renunció su titular y el Gobierno ya designó a su reemplazante
María Luz Landivar renunció a su cargo como titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE).
La Dirección Nacional Electoral (DINE) sufrió una baja inesperada que se dio a conocer en las últimas horas. Se trata de su titular María Luz Landivar, quien renunció al cargo y será reemplazada por Juan Pablo Limodio.
La Dirección Nacional Electoral es el organismo técnico del Poder Ejecutivo Nacional especializado en materia de administración electoral. El área funciona bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.
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