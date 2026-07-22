Submarinos para la Armada Argentina: por qué los Scorpène franceses con apoyo de Brasil toman ventaja sobre el Tipo 209NG

La recuperación de submarinos se mantiene como uno de los principales objetivos estratégicos de la Armada Argentina.

La recuperación de la capacidad de submarinos se mantiene como uno de los principales objetivos estratégicos de la Armada Argentina, que busca volver a contar con un componente esencial para el control del Mar Argentino, la vigilancia de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y el fortalecimiento de la capacidad de disuasión naval.

Aunque el país también evalúa la posibilidad de incorporar sumergibles usados como solución transitoria, la planificación de largo plazo continúa enfocada en la compra de unidades de nueva construcción, con décadas de vida útil y capacidad para adaptarse a futuras actualizaciones tecnológicas.

En ese escenario, la propuesta presentada por Naval Group con los submarinos de la clase Scorpène se posiciona como una de las opciones con mayores posibilidades, en competencia con el Tipo 209NG ofrecido por la empresa alemana TKMS.

La Armada Argentina y su flota de submarinos. Foto: Wikipedia

Scorpène vs. Tipo 209NG: las opciones que analiza Argentina

El proceso de evaluación contempla dos de los submarinos convencionales más modernos del mercado internacional. Tanto el Scorpène francés como el Tipo 209NG alemán fueron diseñados para ofrecer alta disponibilidad operativa, bajos costos de mantenimiento y amplias posibilidades de modernización durante su vida útil.

Sin embargo, la propuesta francesa incorpora un elemento diferencial que trasciende las capacidades propias del submarino: el respaldo industrial y logístico que podría brindar Brasil, uno de los principales actores de la industria naval militar de América Latina.

El Scorpène es un submarino oceánico de ataque concebido para operar durante varias décadas y equipado con sistemas acordes a los estándares tecnológicos más recientes, lo que permitiría a la Armada Argentina recuperar una capacidad estratégica perdida desde hace años.

El papel clave de Brasil en el proyecto

Uno de los principales puntos fuertes de la propuesta francesa es la participación de Brasil, que desarrolló una importante infraestructura industrial gracias al Programa de Desarrollo de Submarinos (PROSUB).

La Marina de Brasil ya incorporó los submarinos Riachuelo (S40), Humaitá (S41) y Tonelero (S42), mientras que próximamente sumará el Almirante Karam (S43), todos derivados del diseño Scorpène desarrollado junto con Francia.

Además, el país cuenta con modernas instalaciones en el Complejo Naval de Itaguaí, en Río de Janeiro, donde se construyen y mantienen estas unidades.

La posibilidad de fabricar los futuros submarinos argentinos en Brasil permitiría reducir significativamente los costos respecto de una producción completamente realizada en Francia. También facilitaría el mantenimiento mayor, las modernizaciones y el sostenimiento logístico sin necesidad de enviar las unidades a Europa, disminuyendo tiempos fuera de servicio y costos operativos.

La recuperación de la capacidad submarina, una prioridad estratégica

La necesidad de reconstruir la Fuerza de Submarinos adquirió un carácter prioritario tras la tragedia del ARA San Juan en 2017, que dejó a la Argentina prácticamente sin capacidad operativa en este segmento.

La ausencia de submarinos limita la vigilancia de los extensos espacios marítimos nacionales, afecta la capacidad de disuasión y reduce el poder naval argentino en el Atlántico Sur.

Por ese motivo, las autoridades consideran indispensable avanzar con un programa de incorporación de nuevas unidades que garantice una solución de largo plazo.

Al mismo tiempo, en 2024, Argentina firmó una Carta de Intención con Francia para avanzar en la posible adquisición de submarinos Scorpène construidos por Naval Group. Paralelamente, Alemania presentó una propuesta por el Tipo 209NG acompañada por un esquema de financiamiento con respaldo estatal.

La Armada Argentina y su flota de submarinos. Foto: Foto generada con IA

No obstante, a comienzos de 2026 el Gobierno argentino confirmó que todavía no existían avances definitivos en las negociaciones y que ambas alternativas continúan bajo análisis.

Mientras tanto, la combinación entre la tecnología francesa, la experiencia industrial brasileña y la posibilidad de acceder a un esquema de financiamiento regional convierte al eje franco-brasileño en uno de los candidatos más sólidos para liderar la futura recuperación de la capacidad submarina de la Armada Argentina, una decisión estratégica que marcará el rumbo de la defensa naval del país durante las próximas décadas.