El Consejo de la Magistratura de la Provincia aprobó la incorporación de las Reglas “Papa Francisco” para el plan de estudios de la Escuela Judicial

Facundo Tignanelli Foto: X

El Consejo de la Magistratura de la Provincia aprobó la incorporación de las Reglas “Papa Francisco” para el trato humano de personas excluidas al plan de estudios de la Escuela Judicial.

La incorporación tiene como fin que quienes aspiran a ser magistradas y magistrados, así como funcionarios y funcionarias del Ministerio Público, lleguen al cargo sabiendo cómo tratar, desde el primer contacto, a personas que comparecen ante la justicia desde la exclusión extrema. Las dieciocho Reglas ofrecen criterios concretos para ello.

Las Reglas encuentran su inspiración en las enseñanzas y el pensamiento del Papa Francisco, en su permanente defensa de la dignidad humana, su preocupación por las personas más vulnerables y su llamado a superar la denominada “cultura del descarte”. A lo largo de su pontificado, Francisco sostuvo la necesidad de construir una sociedad que no permanezca indiferente frente a la pobreza, la desigualdad y la exclusión, y que coloque a la persona humana en el centro de las decisiones institucionales. Esta concepción encuentra una expresión concreta en su encíclica Fratelli Tutti, especialmente en su apartado 22, donde advierte que el reconocimiento formal de los derechos humanos no siempre se traduce en su efectivo ejercicio en condiciones de igualdad.

Papa Francisco. Foto: Reuters

El problema que atienden

Existen justiciables cuya realidad excede los esquemas formales del Derecho. Viven en territorios casi sin derechos y el Estado suele verlos tarde, mal o nunca.

El riesgo es que el propio proceso judicial reproduzca la exclusión bajo formas legales y se convierta en una fuente adicional de sufrimiento. Las Reglas proponen criterios para evitarlo.

Por qué en la formación de aspirantes

1. Destinatarios. Las Reglas se dirigen a todo aquel que intervenga en un proceso judicial. Quien aspira a la magistratura o a la función en el Ministerio Público es su destinatario principal.

2. Brecha formativa. La formación tradicional enseña el derecho aplicable, pero rara vez las prácticas de trato: cómo presentarse, cómo explicar un acto, cómo escuchar a alguien sin lenguaje técnico. Las Reglas se orientan a cubrir ese vacío.

3. Prevención. Un trato inadecuado en la primera intervención (falta de DNI, ausencia de domicilio, secuestro de objetos esenciales) puede agravar la exclusión de forma difícil de revertir. Formar antes del ejercicio previene ese daño.

4. Carácter abierto. Las propias Reglas se presentan como punto de partida y no como catálogo cerrado. La escuela judicial es un ámbito natural para seguir desarrollándolas.

Juicio, justicia. Foto: Freepik.

El objetivo central de la incorporación de las Reglas Papa Francisco a la formación de los futuros magistrados es que incorporen el trato humano de las personas excluidas como un imperativo del ejercicio jurisdiccional.

La iniciativa aprobada fue anunciada por el diputado provincial Facundo Tignanelli en la Jornada de Acceso a la Justicia, que se realizó en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), y de la que participaron el obispo de San Justo, Eduardo García, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, el juez federal de Morón Jorge Rodríguez, la fiscal general Patricia Ochoa, y el rector de la universidad, Daniel Martínez, entre otros.

Sobre la misma, el jefe de bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados bonaerense y vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Facundo Tignanelli, destacó el trabajo conjunto con el obispo Eduardo García, y señaló que “queremos que quienes aspiren a integrar la magistratura conozcan principios orientados a una Justicia cercana a las personas vulnerables y con necesidades. La Iglesia tiene un rol articulador y está presente en los barrios que el Estado abandonó. Entonces, nos resulta fundamental que quienes se forman lo hagan bajo la mirada social y humana que nos enseñó el Papa Francisco”, aseguró Tignanelli.