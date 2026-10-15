Javier Milei comenzó su discurso en la Cámara de Comercio de Estados Unidos pasadas las 11 de la mañana de este jueves 15 de octubre. El presidente argentino, que desembarcó en territorio norteamericano con una intensa agenda, profundizó en torno a la economía argentina y las políticas que ejecutó desde su Gobierno.
Javier Milei habló en la Cámara de Comercio de Estados Unidos: “Lo digo yo: los impuestos son un robo y hay que bajarlos”
El presidente argentino brindó un discurso en medio de su 19° viaje a territorio norteamericano.
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