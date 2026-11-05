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De qué murió Patricia Walsh, la hija de Rodolfo Walsh que impulsó los juicios por los crímenes en la dictadura

La exdiputada falleció a los 74 años después de una intervención quirúrgica. Fue una figura clave en la anulación de las leyes de impunidad.

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La diputada Patricia Walsh, durante la conferencia de prensa realizada esta tarde en el salon de pasos perdidos del congreso nacional, luego de que fracase la sesión especial, convocada para derogar los indultos a los exmilitares.
Murió Patricia Walsh. Foto: Archivo NA
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Patricia Walsh murió este jueves 5 de noviembre, a los 74 años, en la clínica Suizo Argentina de la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecía internada tras una intervención quirúrgica por una afección pulmonar. La exdiputada nacional, hija del periodista y escritor Rodolfo Walsh, falleció a raíz de complicaciones posteriores a la operación que derivaron en una neumonía.

Fue una de las principales impulsoras de la anulación de las leyes que impedían avanzar con numerosos juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

De qué murió Patricia Walsh y qué se sabe de sus últimos días

La dirigente de izquierda había sido sometida a una operación de pulmón días antes de su fallecimiento. Después de la intervención, su estado de salud se complicó y desarrolló una neumonía, de acuerdo con la información difundida por la agencia Noticias Argentinas.

Walsh permaneció internada durante varias jornadas en la clínica Suizo Argentina, donde finalmente murió. Hasta el momento, no se difundieron mayores precisiones médicas oficiales sobre la enfermedad pulmonar que había motivado la intervención.

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La Diputada Alicia Castro conversa con la diputada Patricia Walsh, durante la sesion de diputados donde se anularia las leyes de obediencia debida y punto final.
Murió Patricia Walsh. Foto: Archivo NA

La noticia provocó numerosas despedidas de dirigentes políticos y referentes de los derechos humanos. Entre ellas estuvo la diputada Myriam Bregman, quien recordó su amistad con Walsh y los años de trabajo compartido para impulsar el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado.

Quién era Patricia Walsh y cómo impulsó los juicios por los crímenes de la dictadura

Nacida en 1952, Patricia Walsh fue periodista, psicóloga social y dirigente política. Su historia familiar estuvo atravesada por el terrorismo de Estado: su hermana María Victoria Walsh fue asesinada el 29 de septiembre de 1976, mientras que su padre, autor de Operación Masacre, fue secuestrado y desaparecido el 25 de marzo de 1977.

En 2001 llegó a la Cámara de Diputados por Izquierda Unida. A principios de 2002 presentó un proyecto para declarar la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que habían limitado el juzgamiento de los responsables de crímenes cometidos durante la dictadura.

La iniciativa avanzó durante la presidencia de Néstor Kirchner y el 21 de agosto de 2003 el Congreso sancionó la Ley 25.779, que declaró insanablemente nulas ambas normas. Posteriormente, en junio de 2005, la Corte Suprema declaró su inconstitucionalidad en el fallo conocido como Simón, un paso decisivo para la reapertura de las causas.

La legisladora Patricia Walsh con un par de zapatillas de una victima de Cromañon durante la ceremonia de jura de los nuevos diputados.
Murió Patricia Walsh. Foto: Archivo NA

Su última lucha por justicia: el juicio por el asesinato de su hermana María Victoria

Además de su actividad parlamentaria, Walsh mantuvo una participación activa en los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad. En sus últimos meses fue querellante en el juicio conocido como la Masacre de la calle Corro, donde se investigan los asesinatos de cinco militantes durante un operativo militar realizado el 29 de septiembre de 1976 en Villa Luro.

Entre las víctimas estaba su hermana María Victoria, conocida como Vicki. En mayo de 2026, Patricia declaró ante el Tribunal Oral Federal N.º 7 y reconstruyó aspectos del operativo y de la persecución sufrida por su familia.

Su trayectoria política también incluyó dos candidaturas presidenciales, en 1999 y 2003, y una banca en la Legislatura porteña entre 2007 y 2010.

Hasta sus últimos meses continuó vinculada a los reclamos de memoria, verdad y justicia, mientras avanzaba el proceso judicial por el asesinato de su hermana.

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