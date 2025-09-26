Cheesecake de palta sin horno: la receta más original e irresistible de este postre, en solo 5 pasos

Para quienes buscan un plato fresco, innovador y lleno de color, esta es la opción ideal. Siguiendo unos simples pasos, vas a sorprender a tus invitados y animarte a experimentar con sabores distintos en la cocina.

Cheesecake de palta sin horno. Foto: Freepik.

El cheesecake es un clásico que admite muchísimas variantes: desde las tradicionales con frutos rojos hasta opciones modernas con chocolate o dulce de leche. Pero la palta le da un giro innovador: aporta un color verde suave y una textura cremosa que sorprende al primer bocado. Además, su consistencia permite reducir la cantidad de manteca y queso crema sin perder cremosidad.

Al combinarlo con jugo de limón o lima, se potencia su frescura, convirtiéndolo en un postre ideal para días cálidos o para cerrar una comida especial con un toque diferente. Y lo mejor: no necesita horno. Su base de galletitas se prepara fácilmente, aunque también se puede reemplazar por frutos secos y dátiles para una versión más saludable.

Cheesecake de palta sin horno. Foto: Freepik.

Ingredientes (4 porciones)

200 g de galletitas dulces (vainilla o coco)

80 g de manteca derretida

2 paltas maduras

200 g de queso crema

100 g de azúcar o 3 cucharadas de miel

Jugo de 1 lima o ½ limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

200 ml de crema de leche

7 g de gelatina sin sabor (o 1 cucharadita de agar-agar)

50 ml de agua

Paso a paso

1. Preparar la base:

Triturar las galletitas hasta obtener un polvo fino.

Mezclar con la manteca derretida y volcar la mezcla en un molde desmontable.

Presionar bien para compactar y llevar a la heladera.

2. Hacer el relleno:

Procesar la pulpa de las paltas junto con el queso crema, el azúcar (o miel), el jugo de lima/limón y la esencia de vainilla hasta lograr una mezcla homogénea y cremosa.

3. Incorporar la gelatina:

Disolver la gelatina en el agua, calentándola unos segundos en microondas o a baño maría.

Añadir a la preparación de palta y mezclar bien.

Cheesecake de palta sin horno. Foto: Freepik.

4. Batir la crema:

Montar la crema de leche a medio punto e incorporar suavemente al relleno con movimientos envolventes.

5. Enfriar y servir:

Volcar el relleno sobre la base de galletitas, alisar la superficie y llevar a la heladera por al menos 4 horas hasta que esté firme. Servir y disfrutar.

Siguiendo estos pasos sencillos, tendrás en tus manos un cheesecake de palta único: fresco, cremoso y con un toque diferente que sorprenderá a todos. Ideal para cualquier ocasión, sin necesidad de complicarse demasiado.