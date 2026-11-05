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Brownie en freidora de aire: la receta con 7 ingredientes y que se cocina en solo 20 minutos

Esta preparación no requiere de horno y es muy sencilla de realizar. El secreto está en controlar la temperatura y evitar que el chocolate pierda la humedad característica de este postre.

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Preparación:
15 min
Cocción:
17 min
Total:
32 min
Cuál es el secreto para que el brownie no quede seco en la freidora de aire.
Cuál es el secreto para que el brownie no quede seco en la freidora de aire.
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Con chocolate, manteca y unos pocos ingredientes más, es posible preparar un brownie casero sin necesidad de horno. La receta de Nestlé Cocina permite conseguir una textura húmeda por dentro y una superficie ligeramente crocante.

La freidora de aire no solo sirve para preparar papas, pollo o verduras. Este electrodoméstico también permite cocinar postres clásicos como el brownie de chocolate. Esta versión requiere de apenas 7 ingredientes y 20 minutos de cocción. El secreto está en controlar la temperatura y evitar que el chocolate pierda la humedad característica de este postre.

Cómo hacer brownie en freidora de aire: los 7 ingredientes necesarios

  • 170 gramos de chocolate negro para repostería, con 70% de cacao.
  • 120 gramos de manteca.
  • 80 gramos de azúcar morena.
  • 2 huevos.
  • 40 gramos de harina.
  • 45 gramos de nueces picadas.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Brownie en freidora de aire: el paso a paso para que quede húmedo por dentro

  1. Preparar el molde: cubrir el interior con papel manteca apto para cocción, asegurándose de que quede sujeto por la mezcla.
  2. Derretir el chocolate: colocar el chocolate troceado junto con la manteca en un recipiente y fundirlos en el microondas, en intervalos cortos y mezclando para evitar que se quemen.
  3. Batir los ingredientes: integrar los huevos con el azúcar morena y la esencia de vainilla.
  4. Incorporar el chocolate: agregar la mezcla derretida y revolver hasta lograr una preparación homogénea.
  5. Sumar la harina: incorporarla tamizada y mezclar suavemente. Después, añadir las nueces picadas.
  6. Cocinar en la freidora: colocar la preparación en el molde y cocinar a 160 °C durante aproximadamente 17 minutos.
  7. Completar la cocción: siguiendo la receta de Nestlé, cubrir el molde con papel aluminio y cocinar durante otros 3 minutos. Es importante comprobar previamente que el fabricante del equipo permita su utilización y que el aluminio quede firmemente sujeto.
Brownie.
La freidora de aire no solo sirve para preparar papas, pollo o verduras. Este electrodoméstico también permite cocinar postres clásicos como el brownie de chocolate. Foto: Nestlé.

El secreto para que el brownie no quede seco en la freidora de aire

Uno de los errores más comunes al preparar brownie es prolongar demasiado la cocción para conseguir que el palillo salga completamente limpio. Según explica Nestlé Cocina, lo ideal es que el palillo conserve cierta humedad, ya que el brownie debe mantener una consistencia densa y suave, y es diferente de la de un bizcochuelo tradicional.

La temperatura también cumple una función importante. Cocinarlo a 160 °C permite controlar mejor el dorado exterior sin resecar demasiado el centro.

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Por último, es recomendable dejarlo reposar antes de cortarlo. La receta aconseja esperar aproximadamente una hora para que el chocolate y la manteca se asienten y el brownie adquiera su textura característica.

El tiempo exacto puede variar según la potencia de la freidora, la profundidad del molde y la cantidad de mezcla utilizada. Por eso, conviene comprobar la cocción antes de retirarlo definitivamente.

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