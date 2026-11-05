Con 250 gramos de mermelada de frutilla y 4 tipos de frutas frescas: la receta de pizza dulce que convierte un plato clásico en un postre original

Esta versión de la pizza tradicional se transforma en un postre original. Foto: Unsplash

La pizza es una de las comidas más populares del mundo, pero no todas sus versiones llevan salsa de tomate, mozzarella o ingredientes salados. Existe una alternativa que cambia por completo la receta tradicional: la pizza dulce con mermelada de frutilla, una preparación que combina una masa esponjosa con frutas frescas y una cobertura cremosa.

Inspirada en una receta del sitio gastronómico italiano GialloZafferano, esta propuesta utiliza una masa similar al pan brioche, que se hornea con una capa de mermelada. Una vez fría, se decora con crema de vainilla, frutillas, duraznos, manzana y arándanos. El resultado es un postre que conserva la forma de una pizza, pero incorpora los sabores de la pastelería.

Cómo hacer pizza dulce con mermelada de frutilla: ingredientes para 8 porciones

La preparación requiere algunos ingredientes habituales de repostería y un tiempo de reposo para que la masa pueda levar correctamente.

Para la masa:

250 gramos de harina Manitoba o harina de fuerza.

150 ml de leche entera tibia.

2 gramos de levadura seca de panadería.

1 cucharadita de miel (5 gramos).

1 pizca de sal.

media cucharadita de aceite de oliva.

Ralladura de 1 limón.

Para la crema de vainilla:

125 ml de leche entera.

12 gramos de maicena.

25 gramos de azúcar.

1/2 chaucha de vainilla.

3 gramos de miel.

50 gramos de crema de leche para batir.

Para la cobertura:

250 gramos de mermelada de frutilla.

60 gramos de frutillas frescas.

50 gramos de durazno.

50 gramos de manzana verde.

25 gramos de arándanos.

5 hojas de menta.

Esta versión de la pizza tradicional se transforma en un postre original. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Pizza dulce con mermelada de frutilla: el paso a paso para prepararla

El procedimiento comienza con la elaboración de una masa suave que necesita al menos tres horas de levado. Mientras tanto, puede prepararse la crema que se utilizará para decorar.

Preparar la masa: disolver la sal en la leche tibia. En un recipiente amplio, colocar la harina tamizada, incorporar la levadura seca y la miel. Añadir gradualmente la leche, el aceite de oliva y la ralladura de limón. Amasar y dejar levar: trabajar la preparación hasta conseguir una masa lisa y elástica. Formar un bollo, colocarlo en un recipiente ligeramente aceitado, cubrirlo y dejarlo reposar durante al menos tres horas, hasta que aumente su volumen. Elaborar la crema de vainilla: calentar los 125 ml de leche con la vainilla. Agregar el azúcar, la maicena tamizada y la miel. Revolver a fuego bajo hasta que espese. Retirar la chaucha de vainilla, cubrir la crema en contacto con film y llevarla a la heladera para que se enfríe. Estirar la masa: una vez que haya levado, formar un disco de aproximadamente 33 centímetros. Colocarlo en una pizzera o molde con papel para horno y pinchar la base con un tenedor. Agregar la mermelada: distribuir los 250 gramos de mermelada de frutilla sobre la superficie, procurando que la capa quede uniforme. Doblar los bordes hacia adentro y presionarlos suavemente. Hornear: cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 minutos. En un horno con ventilador, la receta original propone 160 °C durante unos 20 minutos. Terminar la crema: batir los 50 gramos de crema de leche e incorporarlos suavemente a la preparación de vainilla, que ya debe estar fría. Decorar: retirar la pizza del horno, dejarla enfriar completamente y distribuir la crema de vainilla con una manga pastelera. Finalizar con las frutillas, los duraznos, la manzana verde, los arándanos y las hojas de menta.

El secreto para que la pizza dulce conserve su textura y quede bien presentada

Uno de los aspectos más importantes de esta receta es respetar el momento de incorporar cada ingrediente. A diferencia de la crema y las frutas frescas, la mermelada de frutilla se coloca sobre la masa antes de hornearla.

La crema de vainilla, en cambio, debe añadirse cuando la base esté completamente fría. Esto permite mantener la presentación de la cobertura y evitar que el calor altere su consistencia.

Además, las frutas pueden variar según la disponibilidad y las preferencias. Es posible utilizar otros ingredientes frescos para crear distintas combinaciones, siempre que se incorporen al final de la preparación.

Según la recomendación de GialloZafferano, lo ideal es consumir la pizza dulce recién preparada, para aprovechar la frescura de las frutas y la crema. Si quedan porciones, deben conservarse cubiertas en la heladera. La receta original desaconseja congelarlas.