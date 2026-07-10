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Cottagecore: la tendencia de decoración que transforma la casa en un refugio cálido, natural y lleno de encanto

Inspirada en la vida de campo, esta decoración tiene la capacidad de crear ambientes acogedores con materiales naturales y muebles vintage.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Casa estilo Cottagecore
Casa estilo Cottagecore Foto: Pinterest
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La decoración de interiores sigue apostando a espacios cada vez más cálidos y con personalidad. Después de años dominados por el minimalismo extremo y las líneas ultra delicadas, llega una tendencia capaz de imponer una moda totalmente distinta: el cottagecore.

Este estilo, que comenzó como un fenómeno en las redes sociales, especialmente en Pinterest e Instagram, propone recuperar la esencia de las casas de campo y convertir los ambientes en refugios que inviten al descanso, la desconexión y el contacto con la naturaleza.

Con muebles de aspecto antiguo, textiles suaves, estampados florales y una fuerte presencia de materiales nobles, el cottagecore se posiciona como una de las tendencias de decoración más buscadas por quienes desean un hogar con personalidad y una atmósfera acogedora.

Casa estilo Cottagecore Foto: Pinterest

Qué es el estilo cottagecore y por qué es tendencia en decoración de interiores

El término cottagecore proviene de la unión de las palabras inglesas cottage (casa de campo) y core (esencia o estilo). La propuesta busca recrear la tranquilidad y la estética de las viviendas rurales, con ambientes que transmitan calidez, nostalgia y una conexión más íntima con lo natural.

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La tendencia se caracteriza por dejar de lado los espacios fríos y excesivamente perfeccionistas para dar lugar a hogares más vividos, con objetos que cuentan historias y detalles que evocan una vida más simple y pausada.

En este tipo de decoración predominan las fibras naturales, la madera, las cerámicas artesanales, los muebles heredados o de inspiración vintage y los elementos botánicos, como flores frescas, plantas y arreglos secos.

Casa estilo Cottagecore Foto: Pinterest

Los elementos clave para lograr una decoración cottagecore

Uno de los pilares del estilo es la elección de una paleta de colores suaves. Los tonos crema, blanco roto, beige, verde salvia, terracota, rosa empolvado y azul pastel ayudan a construir ambientes serenos y luminosos.

Los textiles también tienen un rol fundamental. Las cortinas de lino, los manteles bordados, las mantas tejidas y los almohadones con estampados florales o cuadros pequeños aportan textura y refuerzan el espíritu campestre.

En cuanto al mobiliario, el cottagecore apuesta por piezas de madera natural, mesas robustas, bibliotecas abiertas, vitrinas con vajilla a la vista y muebles restaurados que aporten carácter al ambiente.

Casa estilo Cottagecore Foto: Pinterest

La iluminación es otro de los secretos del estilo. Las lámparas de pantalla de tela, las luces cálidas y las velas decorativas contribuyen a crear espacios íntimos y acogedores.

Una de las ventajas de esta propuesta es que puede implementarse de manera gradual y sin realizar grandes reformas. Cambiar los textiles, sumar flores naturales, incorporar cestas de fibras vegetales o exhibir objetos de cerámica son algunos de los recursos más sencillos para adoptar la tendencia.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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