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Ni rojo ni verde: los colores que serán tendencia para decorar el árbol de Navidad en 2026

Se trata de tonos sofisticados y con un estilo moderno que promete ser tendencia.

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Ni rojo ni verde: los colores que serán tendencia para decorar el árbol de Navidad en 2026.
Ni rojo ni verde: los colores que serán tendencia para decorar el árbol de Navidad en 2026. Foto: Foto: Freepik
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Aunque faltan cinco meses para la Navidad, muchas personas ya se preguntan qué colores serán tendencia para decorar el arbolito y darle un toque distinto este 2026, dejando de lado los clásico rojo y verde que fueron protagonistas durante muchos años.

Los expertos en decoración sugieren que este año, el champagne y el color ciruela comienzan a ganar terreno y prometen ser los tonos protagonistas para vestir el árbol. La combinación de ambos, logra un equilibrio entre la luminosidad y la profundidad, además de un estilo moderno.

Champagne y ciruela: los colores tendencia para decorar tu árbol de Navidad

El champagne se consolidó como uno de los colores favoritos para la decoración navideña gracias a su capacidad de reflejar la luz y aportar calidez a cualquier ambiente. A diferencia del dorado tradicional, este tono ofrece un acabado más sutil y delicado, ideal para quienes prefieren un árbol luminoso pero sin excesos.

Entre sus ventajas, el champagne suma elegancia sin resultar recargado y se adapta tanto a estilos clásicos como contemporáneos. Además, combina a la perfección con adornos de vidrio, madera y textiles naturales, lo que permite jugar con diferentes texturas y materiales.

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Los colores tendencia para el árbol de Navidad este 2026. Foto: Foto: Gemini

Las esferas, cintas, estrellas y guirnaldas en este color son la elección ideal para quienes buscan un árbol sofisticado, pero sin perder el espíritu festivo.

Por otro lado, el ciruela se perfila como el otro gran protagonista de la próxima temporada. Este tono profundo, que mezcla matices de violeta y borgoña, aporta personalidad y un contraste elegante al árbol navideño.

Los especialistas en decoración lo destacan porque suma calidez y sofisticación, sin ser tan intenso como el rojo clásico. Además, el ciruela combina muy bien con acabados metálicos, especialmente champagne y oro envejecido, lo que permite crear una ambientación moderna y original.

Este color puede incorporarse en esferas aterciopeladas, flores decorativas, moños o cintas, logrando mayor profundidad visual y un efecto impactante.

Cómo lograr la combinación perfecta entre champagne y ciruela

La clave para una decoración equilibrada está en usar el champagne como base y sumar detalles en ciruela para generar contraste y dinamismo.

Algunas ideas para aplicar esta tendencia incluyen esferas champagne combinadas con adornos en ciruela, moños o cintas de terciopelo en tonos profundos y luces LED cálidas que realcen ambos colores. Los detalles en cristal transparente también ayudan a sumar brillo sin sobrecargar la decoración.

Para un toque más actual, se pueden sumar elementos naturales como piñas pintadas en champagne o ramas secas decorativas, logrando un árbol navideño elegante y con personalidad propia.

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