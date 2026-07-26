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Expertos en decoración coinciden: el color ideal para el dormitorio si buscás un ambiente relajante y acogedor

Los especialistas explican cómo usarlo para lograr un espacio cálido y luminoso.

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Este color le da luz y calidez al dormitorio.
Este color le da luz y calidez al dormitorio. Foto: Gemini
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La elección del color del dormitorio resulta clave para crear un ambiente que invite a la calma y al confort. En los últimos años, el verde salvia se convirtió en la opción preferida de arquitectos y decoradores, desplazando a los clásicos blanco y gris.

Este tono, que mezcla matices de verde y gris, se inspira en la naturaleza y aporta luminosidad sin perder calidez. Su presencia en la habitación genera una sensación de serenidad apenas se cruza la puerta, y su versatilidad permite combinarlo con distintos estilos y materiales.

Por qué el verde salvia es tendencia en decoración

El auge del verde salvia responde a una búsqueda de ambientes más cálidos y relajantes, lejos de las paletas intensas o frías. Entre sus ventajas, los especialistas destacan que genera calma y bienestar, aporta calidez sin oscurecer el espacio y se adapta tanto a dormitorios grandes como pequeños.

Es un color que queda muy elegante. Foto: Gemini

Además, refleja muy bien la luz natural, lo que ayuda a que la habitación se perciba más luminosa. Es un color atemporal, fácil de combinar y que no pasa de moda, lo que lo convierte en una apuesta segura para quienes buscan renovar el dormitorio.

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El verde salvia también combina a la perfección con materiales naturales como la madera y el lino, y se integra bien con tonos neutros como beige, blanco roto, arena y terracota, una de las combinaciones favoritas de los decoradores.

Cómo sumar el verde salvia al dormitorio

No es necesario hacer una reforma completa para aprovechar los beneficios de este color. Hay varias formas de incorporarlo a la decoración:

  • Pintar la pared detrás de la cama.
  • Elegir ropa de cama, almohadones o mantas en ese tono.
  • Sumar cortinas de lino en colores naturales.
  • Combinarlo con muebles de madera clara o fibras naturales.

Estas opciones permiten transformar el ambiente y lograr ese efecto relajante que buscan quienes priorizan el descanso.

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