Los decoradores coinciden: “El primer error cuando armamos el arbolito de Navidad es ponerle muchos colores”

Pocos colores, muy elegante. Foto: Gemini

A la hora de armar el árbol de Navidad, la tentación de sumar todos los colores típicos de la época puede jugar en contra. Carolina Mastrangelo, interiorista y conocida en redes como Carola MM, advirtió que el exceso de tonos es el error más frecuente y el que más afecta el resultado final.

Según la especialista, aunque la paleta navideña admite desde el clásico rojo de Papá Noel hasta el dorado de la estrella, pasando por verdes, blancos, azules y hasta negros, la clave está en elegir. “Si no, el árbol termina pareciendo la bola de una discoteca”, ironizó.

Por qué menos es más: el consejo de la experta

Mastrangelo, que suma más de 224.000 seguidores en YouTube, analizó los errores más habituales en la decoración navideña y remarcó que la saturación cromática es el más repetido. “Mezclar rojos, verdes, dorados, plateados, azul, rosado... ¿Cómo arreglarlo?”, planteó en uno de sus videos.

El color que conquistará la Navidad. Foto: Gemini

La recomendación es clara: “Una paleta que solo tenga dos o tres colores dominantes es completa”. Para la interiorista, sumar más tonos genera redundancia y resta elegancia. “Una paleta con rojo, dorado o verde puede tener azul marino, pero con el blanco y tonos madera”, sugirió.

Por qué evitar los tonos metálicos y brillosos en exceso

Mastrangelo también recomendó no abusar de los tonos metálicos y brillosos como acento. “Siempre las cosas en exceso no son recomendables”, advirtió, y propuso usarlos solo como complemento de materiales como madera, lana o terciopelo. De esta manera, se logra un efecto sofisticado sin sobrecargar el ambiente.

La interiorista insistió en que nunca es mala idea guardar algunos accesorios del día a día para no saturar la decoración y mantener la elegancia. “El ojo disfruta lo que ve, el ambiente es elegante y hay cohesión dentro de la Navidad”, concluyó.