Los cuadros con frases motivacionales pasaron de moda: la tendencia en 2026 que es más minimalista y decora originalmente

Los cuadros con frases pasaron de moda: la tendencia en 2026 que es más minimalista y decora originalmente. Foto: Foto: Gemini

Los cuadros con frases motivacionales están quedando atrás, a pesar de que fueron una de las opciones más elegidas para decorar las paredes del hogar. Las nuevas tendencias de interiorismo para 2026 apuntan hacia ambientes menos recargados y con objetos que aporten personalidad sin ocupar visualmente todo el espacio.

En este contexto, los cuadros con textos comenzaron a perder protagonismo frente a una alternativa más sencilla: obras de arte abstracto, composiciones gráficas y piezas de gran formato que permiten decorar una pared sin necesidad de incluir palabras.

El arte abstracto gana protagonismo

Una de las principales alternativas para reemplazar los cuadros con frases son las obras abstractas, especialmente aquellas que utilizan formas simples, líneas orgánicas y una paleta de colores que combine con el resto del ambiente.

No es necesario elegir una obra demasiado llamativa. Una composición con pocos colores y formas irregulares puede convertirse en el punto focal de una pared sin romper con una decoración minimalista.

La nueva tendencia apuesta por cuadros con arte abstracto. Foto: Foto: Gemini

Además, este tipo de piezas permite renovar el ambiente sin cambiar los muebles: alcanza con colocar una obra sobre el sofá, la cama, una cómoda o incluso en una pared del comedor.

Menos cuadros y más protagonismo

Otra de las claves de esta tendencia es evitar llenar las paredes con pequeños elementos. En lugar de colocar varios cuadros con diferentes frases, fotografías y dibujos, la propuesta actual busca seleccionar una pieza que tenga mayor presencia.

Un cuadro de mayor tamaño puede ocupar prácticamente el mismo espacio visual que varias piezas pequeñas, pero genera una sensación más ordenada.

La idea es que la pared tenga cierto espacio libre alrededor de la obra. De esta manera, el objeto decorativo puede destacarse sin que el ambiente parezca sobrecargado.

Los colores también son importantes

Para conseguir un resultado elegante, una opción es elegir cuadros que compartan algunos tonos con los muebles, textiles o accesorios que ya existen en la habitación.

Los tonos tierra, beige, arena, blanco roto, marrón y verde apagado son alternativas que pueden integrarse fácilmente en distintos estilos de decoración.

También se pueden incorporar colores más intensos, pero utilizándolos como pequeños acentos dentro de una obra. Así, el cuadro aporta personalidad sin convertirse necesariamente en el único elemento que llama la atención.

Una tendencia que busca personalizar los ambientes

El reemplazo de los cuadros con frases no significa que las paredes tengan que quedar vacías. Por el contrario, la idea es decorarlas de una manera más personal y menos predecible.

Una obra abstracta, una ilustración artística, una fotografía en blanco y negro o incluso una pieza artesanal pueden transmitir mucho más sobre los gustos de quienes viven en la casa que una frase decorativa repetida.

Por eso, al momento de elegir qué colocar en una pared, una de las claves es buscar una pieza que realmente tenga algún significado o que combine con la personalidad del ambiente.

Cómo aplicar esta tendencia en casa

Para llevar esta propuesta a la práctica no hace falta hacer grandes cambios. Una alternativa sencilla es retirar los cuadros con frases de una pared y reemplazarlos por una única obra de mayor tamaño.

En el living, puede colocarse sobre el sofá; en el dormitorio, sobre la cabecera; y en el comedor, sobre una pared libre.

También es posible combinar una obra principal con un segundo elemento de menor tamaño, siempre dejando suficiente espacio entre ambos para evitar una composición demasiado cargada.