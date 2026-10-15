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Estos son los números de la suerte para hoy jueves 15 de octubre de 2026

Conocé los números de la suerte para cada signo del zodíaco este jueves 15 de octubre de 2026 y descubrí cuáles son las cifras que se destacan durante la jornada.

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Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: ChatGPT para Canal 26.
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Los números de la suerte pueden convertirse en un pequeño ritual para quienes siguen la astrología y buscan una señal diferente para comenzar el día. Este jueves 15 de octubre, cada signo del zodíaco tendrá una combinación de cifras que puede acompañarlo durante la jornada.

Más allá de las predicciones, estos números pueden utilizarse como una referencia personal, por ejemplo, para elegir una fecha, un horario o simplemente como una cifra especial para tener presente durante el día.

Números de la suerte. Foto: Pexels.

Los números de la suerte para cada signo este jueves 15 de octubre

  • Aries:

9, 22 y 37. La energía y la determinación pueden impulsar nuevas iniciativas durante la jornada. El 22 aparece como el número destacado para quienes buscan dar un paso importante.

  • Tauro:

5, 18 y 32. Un día para priorizar la estabilidad y tomar decisiones con tranquilidad. El 18 puede funcionar como la cifra principal del signo.

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  • Géminis:

3, 16 y 41. La comunicación y la creatividad pueden abrir nuevas oportunidades. El 16 se presenta como el número más favorable para este jueves.

  • Cáncer:

7, 20 y 34. La sensibilidad y la intuición pueden ayudar a resolver situaciones pendientes. El 20 puede convertirse en la cifra elegida para esta jornada.

  • Leo:

11, 26 y 39. La confianza y el entusiasmo serán importantes para avanzar con proyectos personales. El 26 aparece como el número de la suerte del signo.

  • Virgo:

4, 19 y 35. La organización y la paciencia pueden favorecer el cumplimiento de objetivos. El 19 será la cifra que acompañe especialmente a Virgo.

  • Libra:

8, 24 y 43. La búsqueda del equilibrio y la armonía puede marcar las decisiones del día. El 24 se destaca como el número principal de este jueves.

  • Escorpio:

6, 17 y 30. La capacidad de observación y la intuición pueden resultar útiles para reconocer nuevas posibilidades. El 17 será su cifra destacada.

  • Sagitario:

12, 28 y 40. El optimismo y la curiosidad pueden impulsar experiencias diferentes. El 28 aparece como el número de la suerte para este signo.

  • Capricornio:

10, 23 y 36. La perseverancia y la disciplina pueden ayudar a concretar planes que requieren dedicación. El 23 puede convertirse en una cifra especial durante el jueves.

  • Acuario:

2, 15 y 38. Las ideas originales y la búsqueda de cambios pueden ocupar un lugar importante. El 15 será su número destacado.

  • Piscis:

13, 25 y 42. La imaginación y la sensibilidad pueden acompañar decisiones vinculadas con lo personal. El 25 aparece como la cifra principal para este signo.

Números de la suerte. Foto: Freepik.

Los números que pueden traer buena suerte este jueves

Entre todas las combinaciones, hay cuatro números que se destacan para este jueves 15 de octubre: 17, 22, 24 y 28.

Para quienes disfrutan de los rituales vinculados con la astrología, estas cifras pueden utilizarse como números personales durante la jornada o simplemente como una referencia para empezar el día con una cuota extra de optimismo.

De todos modos, los números de la suerte forman parte del entretenimiento y la astrología y no garantizan resultados en juegos de azar.

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