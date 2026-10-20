comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El vestido rojo para Navidad pasó de moda: cuál es el color que marcará tendencia para estas Fiestas 2026 por ser más elegante

Las Fiestas de fin de año abrieron paso a tonos suaves y luminosos que permiten armar conjuntos más elegantes y modernos, lejos de los clásicos tradicionales.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El vestido rojo para Navidad pasó de moda: cuál es el color que marcará tendencia para estas fiestas 2026 por ser más elegante.
El vestido rojo para Navidad pasó de moda: cuál es el color que marcará tendencia para estas Fiestas por ser más elegante. Foto: Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cada temporada de Navidad renueva el ritual de elegir prendas especiales para celebrar. Si bien el rojo mantuvo su lugar como clásico indiscutido, las propuestas de moda para las fiestas de 2026 marcaron un giro: el color champagne se posicionó como la alternativa preferida para quienes buscan un look sofisticado y diferente.

Este tono, que mezcla matices beige, dorados suaves y reflejos perlados, ganó terreno por su capacidad de aportar luminosidad sin estridencias. Así, se volvió ideal tanto para reuniones familiares como para eventos nocturnos, y se adaptó a distintos estilos y edades.

Por qué el champagne es la apuesta más elegante para las Fiestas 2026/2027

El principal atractivo del champagne radica en su apariencia suave y luminosa, que lo diferencia del dorado intenso y lo vuelve fácil de combinar. En vestidos, este color logra un efecto sofisticado sin necesidad de estampados llamativos ni adornos excesivos.

El champagne es el tono tendencia en vestidos para esta Navidad 2026.
El champagne es el tono tendencia en vestidos para esta Navidad 2026. Foto: Foto: Gemini

Funciona con una amplia variedad de telas: satén, seda, gasa, encaje o géneros con brillo sutil. Además, su versatilidad permite que un mismo vestido champagne se luzca en una cena íntima, una salida a un restaurante o una fiesta nocturna, según el corte y los accesorios elegidos.

Contenido Recomendado

El árbol de Navidad con adornos dorados pasó de moda:el color intenso que marca tendencia en 2026

El árbol de Navidad con adornos dorados pasó de moda: el color intenso que es tendencia en 2026

El árbol de Navidad en una esquina pasó de moda:la tendencia en 2026 que lo convierte en el centro elegante del living

Árbol de Navidad acompañado por una mujer ofuscada

Para lograr un conjunto equilibrado, se recomienda sumar sandalias metalizadas, zapatos nude o accesorios dorados discretos. Quienes prefieren un estilo más moderno pueden optar por una cartera pequeña y joyería minimalista.

Cómo elegir el vestido champagne ideal para Navidad y Año Nuevo

El tono es solo el punto de partida: el corte, la caída de la tela y los detalles del diseño también definen el resultado final. Algunas opciones para tener en cuenta:

  • Vestido satinado: refleja la luz y aporta un acabado elegante, sobre todo en diseños simples.
  • Vestido largo y fluido: ideal para quienes buscan un look formal y con movimiento.
  • Vestido midi: versátil para celebraciones familiares o salidas nocturnas.
  • Vestido con encaje: suma textura y delicadeza, especialmente en modelos sin demasiados adornos.
  • Vestido corto de corte recto: perfecto para un conjunto moderno y sencillo, pensado para quienes prefieren prendas menos formales.

La clave está en elegir un diseño cómodo y acorde al tipo de celebración. Un vestido de líneas simples puede verse tan sofisticado como uno con detalles elaborados si se combinan bien los accesorios.

Qué colores combinan con el champagne para un look moderno

Una de las grandes ventajas del champagne es su facilidad para combinarse con otros tonos. Para las fiestas de 2026, los accesorios en dorado suave, beige, nude o marrón chocolate refuerzan la paleta cálida y elegante.

El negro puede sumar definición en detalles como una cartera o zapatos, mientras que el verde oscuro aporta un toque de color sin perder la estética festiva. No es necesario que todos los accesorios sean del mismo tono: lo importante es elegir dos o tres colores que se complementen y evitar que los brillos compitan entre sí.

Qué otros colores reemplazan al rojo en los looks de fin de año

El champagne no es la única alternativa para quienes buscan alejarse del rojo tradicional para Navidad. Otras opciones que ganaron protagonismo en las fiestas son:

  • Verde oliva: sobrio y natural, combina bien con dorado, beige o marrón.
  • Azul noche: ideal para eventos nocturnos, aporta formalidad sin recurrir al negro.
  • Bordó: una variante clásica y menos vibrante para quienes no quieren abandonar la familia de los rojos.
  • Blanco perlado: luminoso y delicado, se luce con accesorios plateados, dorados o nude.
  • Marrón chocolate: profundo y elegante, se destaca en géneros satinados y con accesorios dorados.

Las Fiestas de 2026 confirmaron que los tonos suaves y luminosos, como el champagne, llegaron para quedarse y redefinir el estilo de los looks navideños.

NavidadRopaFiestasTendenciaEvergreen
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén.

Javier Milei viaja a España en medio de una semana clave en el Congreso:cómo será su agenda

Javier Milei vinculó las elecciones de 2027 con la economía, prometió menos impuestos y defendió su estrategia sobre el dólar

La Liga de Intendentes se reunió en Ezeiza con los titulares de la UIA y de la UIPBA:analizaron la realidad productiva e industrial

Política

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén.

Javier Milei vinculó las elecciones de 2027 con la economía, prometió menos impuestos y defendió su estrategia sobre el dólar

Piden destituir al juez que absolvió a dirigentes de Camioneros por el bloqueo a una empresa en San Pedro

Caen los bonos argentinos y el riesgo país se dispara a 675, un nuevo máximo en lo que va del año

Internacionales

En Colombia buscan voluntarios para generar contenido para redes sociales:piden 20 horas de trabajo por semana y ofrecen 2 días libres

En Colombia buscan voluntarios para generar contenido para redes sociales: piden 20 horas de trabajo por semana y ofrecen 2 días libres

Estados Unidos propuso cerrar el comité de la ONU en el que Argentina reclama año a año por las Islas Malvinas

Excavaron 2.732 metros bajo Madrid en solo 147 días y retiraron casi 189.000 metros cúbicos de tierra

Documentos revelan cómo el gobierno de Netanyahu facilitó casi US$ 2.000 millones de Qatar hacia Gaza antes del ataque de Hamás