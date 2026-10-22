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Números de la suerte de hoy, jueves 22 de octubre de 2026: cuáles son los elegidos para cada signo del zodíaco

A cada signo le pertenecen cifras especiales que pueden servir como inspiración para afrontar la jornada.

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Los números de la suerte de hoy.
Los números de la suerte de hoy. Foto: Creada con IA por Canal 26
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Este jueves 22 de octubre de 2026, los números de la suerte vuelven a captar la atención de quienes buscan atraer buenas energías, prosperidad y nuevas oportunidades. Según las creencias vinculadas con la numerología y la astrología, cada signo del zodíaco tiene cifras especiales que pueden servir como inspiración para afrontar la jornada.

Números de la suerte del jueves 22 de octubre de 2026 para cada signo del zodíaco

Estas son las combinaciones sugeridas para los doce signos:

  • Aries: 08, 17, 26, 35, 44.
  • Tauro: 04, 13, 22, 31, 46.
  • Géminis: 05, 14, 23, 32, 49.
  • Cáncer: 02, 11, 20, 38, 47.
  • Leo: 01, 10, 19, 28, 45.
  • Virgo: 06, 15, 24, 33, 42.
  • Libra: 07, 16, 25, 34, 43.
  • Escorpio: 09, 18, 27, 36, 48.
  • Sagitario: 03, 12, 21, 39, 50.
  • Capricornio: 04, 13, 22, 37, 41.
  • Acuario: 05, 14, 23, 40, 46.
  • Piscis: 07, 11, 29, 38, 49.
Números de la suerte. Foto: Freepik.

Qué significa el número 22 en la numerología y por qué se considera especial

El 22 es uno de los llamados números maestros de la numerología, una categoría a la que determinadas tradiciones atribuyen un significado espiritual especial.

Se lo conoce como el número del maestro constructor, ya que simboliza la capacidad de transformar grandes ideas en proyectos concretos. Está relacionado con la disciplina, la organización, la perseverancia y la construcción de objetivos a largo plazo.

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Para anotarlos y usarlos sabiamente:estos son los números de la suerte para hoy, martes 20 de octubre de 2026

Pared con un "20" escrito.

Además, el 22 contiene dos veces el número 2, asociado con la sensibilidad, la cooperación y la búsqueda de armonía. Por este motivo, desde una interpretación numerológica, el 22 de octubre puede representar una oportunidad para tomar decisiones importantes, fortalecer vínculos y avanzar en proyectos personales.

Cómo aprovechar los números de la suerte para atraer energía positiva

Para quienes siguen las prácticas de la numerología, los números de la suerte pueden funcionar como símbolos de motivación y confianza.

Algunas personas los utilizan para elegir fechas especiales, establecer objetivos, realizar rituales personales o reflexionar sobre decisiones importantes.

En particular, la combinación del 22, asociado con la construcción de proyectos, y el 6, vinculado con la armonía, invita simbólicamente a prestar atención tanto a las metas profesionales como a las relaciones personales.

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