Christian, especialista en tortillas con chicharrón a la parrilla de La Matanza: “La rellena de jamón y morrón le gana a todas, es la indiscutible”

Entre las opciones rellenas aparecen combinaciones con jamón y queso, cheddar y roquefort; al cortar algunas porciones, el queso fundido se estira entre las capas de masa. Foto: Google Gemini.

En Isidro Casanova, partido de La Matanza, Christian prepara tortillas con chicharrón a la parrilla, una especialidad que se vende tanto en su versión tradicional como con distintos rellenos. El emprendedor, que comparte su trabajo en Instagram a través de la cuenta @retoo100k, presentó un ranking con sus tres variedades favoritas y eligió la tortilla de jamón y morrón como la mejor de todas.

Cuáles son las tres mejores tortillas rellenas, según Christian

En uno de sus videos, Christian ordenó las tres variedades que recomienda a quienes quieran probar sus preparaciones.

El tercer puesto quedó para la tortilla de jamón y queso , una combinación tradicional. Durante la presentación mencionó dos ingredientes que utiliza para esta preparación: queso máquina y queso de punta de agua.

En segundo lugar ubicó la tortilla con cheddar , una alternativa que también destacó por su sabor. “Está riquísima”, afirmó el emprendedor frente a cámara.

Sin embargo, la primera posición quedó reservada para la tortilla de jamón y morrón, su preferida por encima de las demás variedades. Después de anunciar su elección, invitó a los seguidores a acercarse al puesto: “Pedila acá”.

Cómo prepara las tortillas con chicharrón a la parrilla en Isidro Casanova

En un segundo video, publicado como parte de una recorrida gastronómica por Isidro Casanova, se observa el proceso de elaboración de las tortillas del puesto identificado como Tortillas Atalaya.

Las masas se colocan sobre la parrilla y se cocinan hasta que adquieren una superficie dorada, con marcas oscuras producidas por el calor. Una vez listas, se trasladan a una tabla de madera para cortarlas y servirlas.

La primera posición quedó reservada para la tortilla de jamón y morrón, su preferida por encima de las demás variedades. Foto: Google Gemini.

Las imágenes también permiten distinguir las tortillas que contienen pequeños trozos de chicharrón incorporados en la masa de aquellas que se preparan sin ese ingrediente.

Entre las opciones rellenas aparecen combinaciones con jamón y queso, cheddar y roquefort. Al cortar algunas porciones, el queso fundido se estira entre las capas de masa.

Dónde queda Tortillas Atalaya y qué variedades se pueden comprar

El puesto Tortillas Atalaya está ubicado, según la información proporcionada en el segundo video, en la esquina de Bartolomé y Cristianía, a una cuadra de Atalaya, en Isidro Casanova.

La grabación muestra una instalación callejera con una parrilla donde se cocinan varias tortillas simultáneamente. También se observa cómo los trabajadores preparan los pedidos y entregan las porciones.

Además de las versiones tradicionales, el emprendimiento ofrece opciones rellenas con diferentes ingredientes. El segundo video exhibe variedades con cheddar y roquefort, mientras que Christian recomienda especialmente la combinación de jamón y morrón.