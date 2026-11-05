comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Con 1 cápsula de lavavajillas y 1 litro de agua: cómo funciona el truco para despegar la grasa del horno y qué advierten los fabricantes

La especialista en limpieza Maribel Mendoza propone calentar la mezcla a 180°C durante una hora para que el vapor ablande la suciedad adherida sin esfuerzo. Sin embargo, marcas alertan en qué modelos y ciclos automáticos no se debe aplicar.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cómo funciona el truco de la cápsula de lavavajillas para limpiar el horno.
Cómo funciona el truco de la cápsula de lavavajillas para limpiar el horno. Foto: Google Gemini.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Una cápsula de lavavajillas y un litro de agua caliente son los dos ingredientes de un truco casero difundido por Maribel Mendoza, especialista en limpieza, para quitar la grasa acumulada en el horno. La técnica, publicada en octubre de 2026, propone utilizar el vapor generado al calentar la mezcla durante una hora. Sin embargo, los fabricantes de electrodomésticos advierten que determinados sistemas de limpieza solo admiten agua.

Cómo funciona el truco de la cápsula de lavavajillas para limpiar el horno

El procedimiento fue compartido por Mendoza. La especialista propone utilizar una cápsula de gel para lavavajillas, de las que habitualmente se emplean para limpiar platos, vasos y utensilios de cocina.

Según su explicación, el método consiste en:

  • Colocar una cápsula de gel para lavavajillas en un recipiente apto para horno.
  • Agregar un litro de agua caliente.
  • Introducir el recipiente en el electrodoméstico.
  • Encender el horno a 180 °C durante una hora.
  • Dejar que disminuya la temperatura antes de limpiar las superficies.
  • Pasar un paño con detergente habitual y retirar los residuos con agua limpia.

Se trata de los pasos descritos por Mendoza. De todos modos, no corresponde aplicar este procedimiento sin comprobar previamente su compatibilidad con las instrucciones del horno.

Contenido Recomendado

Mantener la casa limpia con sólo 7 pasos:qué es el Oosouji, el método japonés para organizar tu cocina

hogar, cocina. Foto: Unsplash.

Por qué recomiendan frotar una bola de papel aluminio por la parrilla antes de hacer un asado espectacular y qué efecto tiene

Por qué recomiendan pasar una bola de papel aluminio antes de hacer el asado y qué efectos tiene.

Por qué el vapor ayuda a desprender la grasa acumulada

El fundamento de la técnica está en el efecto del vapor sobre los residuos adheridos. La humedad puede ablandar restos de comida y facilitar su eliminación posterior mediante un paño o una esponja adecuada.

Limpieza de horno en 2026.
No corresponde aplicar este procedimiento sin comprobar previamente su compatibilidad con las instrucciones del horno. Foto: Google Gemini.

Este principio se encuentra presente en algunos sistemas de limpieza de hornos. GE Appliances explica que su función Steam Clean utiliza agua para humedecer la suciedad y facilitar su retirada.

Sin embargo, existe una diferencia entre estos ciclos y el truco casero: los fabricantes establecen condiciones específicas de temperatura, duración y cantidad de agua. La incorporación de una cápsula de detergente no forma parte de las instrucciones de limpieza con vapor de los fabricantes consultados.

Qué precauciones recomiendan los fabricantes antes de limpiar el horno

Antes de recurrir a este tipo de procedimientos, conviene consultar el manual del electrodoméstico. Algunos revestimientos interiores pueden requerir productos específicos, mientras que otros sistemas cuentan con funciones automáticas de limpieza.

Whirlpool advierte que no deben agregarse limpiadores ni otros productos durante sus ciclos Steam Clean. Por su parte, GE Appliances recomienda utilizar únicamente agua en la función correspondiente y evitar sustancias que puedan afectar el revestimiento.

También es necesario esperar a que el horno alcance una temperatura segura antes de manipular su interior, evitar el contacto de líquidos con componentes eléctricos y retirar los restos de productos de limpieza.

Para el mantenimiento habitual, los fabricantes recomiendan eliminar los derrames y residuos antes de que se endurezcan. En los modelos compatibles, los programas de limpieza con vapor permiten ablandar la suciedad sin incorporar detergentes al agua.

LimpiezaCasa
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

De qué murió Patricia Walsh, la hija de Rodolfo Walsh que impulsó los juicios por los crímenes en la dictadura

La diputada Patricia Walsh, durante la conferencia de prensa realizada esta tarde en el salon de pasos perdidos del congreso nacional, luego de que fracase la sesión especial, convocada para derogar los indultos a los exmilitares.

Proponen que todas las cuentas de redes sociales estén vinculadas al RENAPER:qué pasaría con los perfiles anónimos

Roxana Monzón exige explicaciones a Luis Caputo:“Las PyMEs necesitan producir, no sobrevivir entre deudas y embargos”

Investigan si el Gobierno usó fondos públicos para facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro:qué se sabe

Economía

Se hunden los bonos argentinos y el riesgo país supera los 900 puntos, su máximo en más de un año

Acciones y bonos, mercados argentinos, economía

GDN Argentina, la marca dueña de ChangoMás, compró supermercados Día y sumó 900 sucursales a su operatoria

Fabricaba cartulinas recicladas y biodegradables, pero no pudo sostener su producción:cerró una histórica papelera y dejó a 160 trabajadores sin empleo

Reprogramaron la privatización del Belgrano Cargas:cuáles son las nuevas condiciones para participar

Internacionales

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad el juicio político contra Santiago Peña

Aprobación en Diputados del juicio político contra Santiago Peña en Paraguay.

Así impactó el colapso de Ueno Bank en Paraguay:el 48,15% de los habitantes afectados, cuentas bloqueadas y 32.000 jubilados en riesgo

Renunció el Presidente de Paraguay en pleno escándalo financiero y político:el análisis de Andrés Repetto en Canal 26

Asumió en 2020 y duró 5 días:quién fue el último presidente de Latinoamérica que renunció a su cargo tras la salida de Santiago Peña en Paraguay