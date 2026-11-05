Con 1 cápsula de lavavajillas y 1 litro de agua: cómo funciona el truco para despegar la grasa del horno y qué advierten los fabricantes

Cómo funciona el truco de la cápsula de lavavajillas para limpiar el horno. Foto: Google Gemini.

Una cápsula de lavavajillas y un litro de agua caliente son los dos ingredientes de un truco casero difundido por Maribel Mendoza, especialista en limpieza, para quitar la grasa acumulada en el horno. La técnica, publicada en octubre de 2026, propone utilizar el vapor generado al calentar la mezcla durante una hora. Sin embargo, los fabricantes de electrodomésticos advierten que determinados sistemas de limpieza solo admiten agua.

Cómo funciona el truco de la cápsula de lavavajillas para limpiar el horno

El procedimiento fue compartido por Mendoza. La especialista propone utilizar una cápsula de gel para lavavajillas, de las que habitualmente se emplean para limpiar platos, vasos y utensilios de cocina.

Según su explicación, el método consiste en:

Colocar una cápsula de gel para lavavajillas en un recipiente apto para horno.

Agregar un litro de agua caliente.

Introducir el recipiente en el electrodoméstico.

Encender el horno a 180 °C durante una hora.

Dejar que disminuya la temperatura antes de limpiar las superficies.

Pasar un paño con detergente habitual y retirar los residuos con agua limpia.

Se trata de los pasos descritos por Mendoza. De todos modos, no corresponde aplicar este procedimiento sin comprobar previamente su compatibilidad con las instrucciones del horno.

Por qué el vapor ayuda a desprender la grasa acumulada

El fundamento de la técnica está en el efecto del vapor sobre los residuos adheridos. La humedad puede ablandar restos de comida y facilitar su eliminación posterior mediante un paño o una esponja adecuada.

No corresponde aplicar este procedimiento sin comprobar previamente su compatibilidad con las instrucciones del horno. Foto: Google Gemini.

Este principio se encuentra presente en algunos sistemas de limpieza de hornos. GE Appliances explica que su función Steam Clean utiliza agua para humedecer la suciedad y facilitar su retirada.

Sin embargo, existe una diferencia entre estos ciclos y el truco casero: los fabricantes establecen condiciones específicas de temperatura, duración y cantidad de agua. La incorporación de una cápsula de detergente no forma parte de las instrucciones de limpieza con vapor de los fabricantes consultados.

Qué precauciones recomiendan los fabricantes antes de limpiar el horno

Antes de recurrir a este tipo de procedimientos, conviene consultar el manual del electrodoméstico. Algunos revestimientos interiores pueden requerir productos específicos, mientras que otros sistemas cuentan con funciones automáticas de limpieza.

Whirlpool advierte que no deben agregarse limpiadores ni otros productos durante sus ciclos Steam Clean. Por su parte, GE Appliances recomienda utilizar únicamente agua en la función correspondiente y evitar sustancias que puedan afectar el revestimiento.

También es necesario esperar a que el horno alcance una temperatura segura antes de manipular su interior, evitar el contacto de líquidos con componentes eléctricos y retirar los restos de productos de limpieza.

Para el mantenimiento habitual, los fabricantes recomiendan eliminar los derrames y residuos antes de que se endurezcan. En los modelos compatibles, los programas de limpieza con vapor permiten ablandar la suciedad sin incorporar detergentes al agua.