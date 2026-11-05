Durante casi 50 años compitió con Havanna en Mar del Plata: en 1998 quebró y desapareció su alfajor de nuez. Foto: Facebook Trassens.OK

Durante casi medio siglo, Trassens fue una de las marcas de alfajores más reconocidas de Mar del Plata, donde llegó a competir con gigantes como Havanna y Balcarce. Sin embargo, el 17 de junio de 1998, una quiebra puso fin a su historia y dejó a unos 60 trabajadores frente a un futuro incierto. La empresa desapareció, pero su singular alfajor de nuez y una inesperada aparición cinematográfica mantuvieron vivo su recuerdo.

La historia de Trassens: de una confitería familiar en Azul a competir con Havanna

La historia comenzó a mediados de la década de 1940 en Azul, provincia de Buenos Aires, donde los hermanos Domingo, Francisco y Dionisio Trassens impulsaron una confitería familiar. Hacia 1950, decidieron trasladar su experiencia a Mar del Plata, una ciudad que comenzaba a consolidarse como uno de los principales destinos turísticos argentinos.

Su singular alfajor de nuez y una inesperada aparición cinematográfica mantuvieron vivo su recuerdo. Foto: Facebook Trassens.OK

Su primer local funcionó en Santa Fe 1726, mientras que la fábrica inicial se instaló en Bolívar 4013. Con el crecimiento del turismo, los alfajores dejaron de ser una simple golosina para convertirse en recuerdos de vacaciones. Trassens aprovechó ese fenómeno y construyó una identidad comercial asociada directamente con la ciudad.

Durante las décadas siguientes, la firma disputó espacio con Havanna y Balcarce. Su expansión incluyó un importante establecimiento en la tradicional Manzana 115 y, hacia los años ochenta y noventa, cerca de diez sucursales. La competencia era intensa, pero Trassens había conseguido algo difícil: que los turistas reconocieran sus productos por su sabor particular.

El alfajor de nuez de Trassens: la receta francesa que lo diferenciaba de Havanna

El principal atractivo de Trassens era una receta que se apartaba del alfajor tradicional. Mientras otras marcas apostaban por tapas de masa más compacta, la empresa elaboraba una versión de inspiración francesa, con una textura semejante a la de un bizcochuelo tierno.

Su alfajor de nuez combinaba dulce de leche, cobertura de chocolate blanco y una nuez entera como decoración. Foto: Facebook Trassens.OK

Su alfajor de nuez combinaba dulce de leche, cobertura de chocolate blanco y una nuez entera como decoración. La firma también comercializaba variedades de coco, presentaciones especiales y un recordado postre de nuez con crema de praliné al ron, que se convirtió en otro de sus productos distintivos.

Detrás de aquellas preparaciones estaba Dionisio Trassens, maestro repostero de la familia, quien además desarrollaba una actividad artística como actor de radioteatro. Esa combinación entre oficio artesanal y creatividad contribuyó a construir una marca que, según las reconstrucciones históricas locales, dejó una profunda huella entre generaciones de marplatenses.

Por qué cerró Trassens en 1998 y qué pasó con sus trabajadores

El crecimiento comercial no alcanzó para garantizar su supervivencia. Durante los años noventa, la empresa atravesó dificultades que desembocaron en su quiebra. El 17 de junio de 1998, después de décadas de actividad, sus establecimientos cerraron definitivamente.

A diferencia de Havanna, Trassens desapareció como fabricante de sus productos originales. Foto: Facebook Trassens.OK

Al día siguiente, el diario LA NACION informó sobre la situación de aproximadamente 60 trabajadores afectados por el cierre. La noticia representó un golpe para una ciudad donde la industria alfajorera formaba parte de la economía turística y también de la identidad de sus habitantes.

A diferencia de Havanna, que continuó expandiéndose, Trassens desapareció como fabricante de sus productos originales. Aunque posteriormente surgieron alfajores comercializados con ese nombre, las investigaciones periodísticas locales señalan que no corresponden a las antiguas recetas marplatenses. El cierre significó, por lo tanto, la pérdida de un sabor que había acompañado a miles de turistas.

La inesperada aparición de Trassens en el cine después de su desaparición

La historia todavía guardaba una última particularidad. En 1997, cuando Trassens continuaba funcionando, el director Diego Kaplan filmó escenas de la película “¿Sabés nadar?” en uno de sus locales de Mar del Plata, con la participación de Leticia Brédice y Patricia Echegoyen.

Aunque sus recetas originales dejaron de producirse, la marca permanece asociada a una época. Foto: Facebook Trassens.OK

En la producción cinematográfica, Echegoyen interpretaba a una empleada del establecimiento y los alfajores aparecían en pantalla. Sin embargo, la película recién llegó comercialmente a los cines en 2002, cuatro años después de la quiebra que había terminado con la histórica fábrica.

Así, Trassens tuvo una aparición cinematográfica cuando sus hornos ya estaban apagados. Las imágenes conservaron un fragmento de aquella Mar del Plata donde los turistas compraban cajas de alfajores antes de regresar a sus hogares. Hoy, aunque sus recetas originales dejaron de producirse, la marca permanece asociada a una época que muchos recuerdan por sus sabores.