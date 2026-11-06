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Los almohadones en los sillones pasaron de moda: la tendencia para 2027 más elegante

Qué reemplaza a los clásicos almohadones y cómo renovar el ambiente sin recargarlo.

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Los almohadones en los sillones pasaron de moda: la tendencia para 2027 más elegante.
Los almohadones en los sillones pasaron de moda: la tendencia para 2027 más elegante. Foto: Foto: Gemini
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Durante años, los almohadones fueron el recurso infaltable para darle color y renovar los sillones del living. Sin embargo, la tendencia que se perfila para 2027 propone dejar atrás la acumulación de accesorios y apostar por espacios más despejados, donde el diseño del mueble sea el verdadero protagonista.

El nuevo enfoque apunta a elegir sillones con tapizados atractivos, formas curvas y materiales que aportan personalidad, sin necesidad de sumar decenas de almohadones. Así, el minimalismo cálido se impone: ambientes sencillos, materiales naturales, colores neutros y texturas agradables, pero sin perder calidez.

La clave no es vaciar el living, sino seleccionar cada pieza con intención y evitar la sobrecarga visual. El resultado: una estética ordenada y elegante, donde cada elemento suma.

Qué reemplaza a los almohadones en la decoración de sillones

La propuesta para los próximos años es que los sillones luzcan por sí mismos. Los modelos con respaldos envolventes, apoyabrazos redondeados y formas orgánicas permiten lograr un ambiente sofisticado sin necesidad de accesorios extra.

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La nueva tendencia apuesta por espacios más despejados.
La nueva tendencia apuesta por espacios más despejados. Foto: Foto: Gemini

Los tapizados con textura —como lino, terciopelo o tejidos con relieve— ganan protagonismo. Estos materiales aportan profundidad visual y hacen que el mueble destaque, incluso en tonos sobrios.

Otra alternativa es sumar mantas livianas de algodón, lana o fibras naturales. A diferencia de los conjuntos de almohadones, una manta colocada de manera simple sobre un apoyabrazos suma calidez sin recargar el sillón.

Cuatro claves para renovar el living con elegancia

  1. Elegir sillones con formas curvas: Los respaldos redondeados y apoyabrazos suaves aportan movimiento y una estética contemporánea, ideal para quienes buscan ambientes menos rígidos.
  2. Apostar por tapizados con textura: Tejidos con relieve como el lino suman interés visual sin necesidad de estampados llamativos. Los tonos arena, beige, crudo y gris cálido funcionan especialmente bien.
  3. Incorporar mantas de fibras naturales: Una manta de algodón o lana puede reemplazar varios almohadones y aportar una sensación acogedora. Lo ideal es elegir un color que combine y evitar cubrir toda la superficie.
  4. Dar protagonismo a las mesas auxiliares: En vez de concentrar la decoración sobre el sillón, se pueden usar mesas laterales de madera, piedra o metal para sumar libros, lámparas o piezas de cerámica.

Cómo lograr un living moderno sin recargar los espacios

No hace falta cambiar todos los muebles ni deshacerse de los almohadones que ya hay en casa. Una opción es reducir la cantidad y conservar solo uno o dos que combinen con el tapizado.

Mantener una paleta de colores coherente y evitar mezclar demasiados estampados ayuda a lograr una decoración atemporal. Los tonos tierra, blanco cálido, beige, gris topo y marrón son aliados clave para un ambiente moderno y equilibrado.

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