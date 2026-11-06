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No lo sabías, pero estabas encendiendo mal tus velas: el anillo de memoria consume la parte del centro y deja cera a los costados

Apagar la llama antes de tiempo genera un efecto túnel que hunde la mecha y desperdicia la mitad del envase. El cálculo exacto de los fabricantes según los centímetros del recipiente, a qué medida cortar el pabilo y por qué no conviene empujar los bordes calientes.

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El “efecto túnel” en las velas se produce cuando el calor de la llama derrite principalmente la cera que rodea la mecha, mientras los extremos permanecen sólidos.
El “efecto túnel” se produce cuando el calor de la llama derrite principalmente la cera que rodea la mecha, mientras los extremos permanecen sólidos. Foto: Google Gemini.
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Encender una vela aromática y apagarla antes de tiempo puede provocar que la cera se consuma únicamente por el centro y quede acumulada en los costados del recipiente. Este fenómeno, conocido como “efecto túnel”, suele aparecer cuando la superficie no llega a derretirse de manera uniforme, especialmente durante el primer encendido, y puede reducir el tiempo de uso de la vela.

Por qué las velas se consumen por el centro y dejan cera en los costados

El “efecto túnel” se produce cuando el calor de la llama derrite principalmente la cera que rodea la mecha, mientras los extremos permanecen sólidos. Con los sucesivos encendidos, puede formarse una cavidad cada vez más profunda que dificulta aprovechar el material acumulado alrededor.

La National Candle Association, entidad estadounidense especializada en la industria de las velas, explica que este fenómeno está relacionado con el llamado “anillo de memoria”. Si una vela se apaga antes de que la cera alcance los bordes del recipiente, puede continuar derritiéndose dentro de ese mismo diámetro en los siguientes usos.

El primer encendido de la vela resulta fundamental para prevenir este problema.
El primer encendido resulta fundamental para prevenir este problema. Foto: Google Gemini.

Sin embargo, el problema también puede estar relacionado con el diseño de la vela. Una mecha demasiado pequeña para el diámetro del recipiente puede generar una cantidad insuficiente de calor para conseguir una combustión uniforme.

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Cuánto tiempo hay que dejar encendida una vela para evitar el efecto túnel

El primer encendido resulta fundamental para prevenir este problema. La recomendación de Yankee Candle consiste en mantener la vela encendida hasta que la superficie de cera derretida alcance los bordes del recipiente, sin superar el tiempo máximo indicado por el fabricante.

La National Candle Association ofrece una referencia orientativa: aproximadamente una hora de encendido por cada 2,54 centímetros de diámetro. Por ejemplo, una vela de unos cinco centímetros podría necesitar alrededor de dos horas.

Para favorecer un consumo uniforme, los especialistas recomiendan:

  • Primer encendido: permitir que la cera se derrita hasta los bordes, respetando las instrucciones del fabricante.
  • Mecha: recortarla hasta aproximadamente seis milímetros antes de cada uso, salvo que el fabricante indique otra medida.
  • Ubicación: evitar ventanas abiertas, ventiladores y corrientes de aire.
  • Tiempo máximo: seguir las indicaciones del envase. Como recomendación general, no superar cuatro horas consecutivas.

Estas precauciones permiten reducir la formación de hollín y favorecer una combustión más regular.

Cómo recuperar una vela que ya tiene un agujero en el centro

Si el efecto túnel todavía es superficial, evitar los encendidos demasiado breves puede ayudar a mejorar el derretimiento de la cera en usos posteriores. Sin embargo, cuando la cavidad es profunda, no siempre es posible recuperar un consumo uniforme.

La National Candle Association desaconseja empujar la cera de los costados hacia la llama mientras la vela está encendida. Esta práctica puede causar quemaduras y acortar la parte de la mecha que queda expuesta, lo que dificultaría todavía más la combustión.

También es necesario distinguir entre una vela que forma un túnel pronunciado y otra que conserva una pequeña cantidad de cera adherida al recipiente. Ese residuo puede ser normal y variar según la fragancia, el color y las condiciones de uso.

Por eso, la presencia de cera en los bordes no significa necesariamente que la vela esté mal encendida. La medida más efectiva consiste en seguir las instrucciones desde el primer uso, controlar el tiempo de combustión y evitar prácticas que puedan comprometer la seguridad.

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