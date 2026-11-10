En 1946, con 18 años, le rechazaron una idea para fabricar 10.000 kilos de caramelos diarios: 5 años después cofundó Arcor y convirtió su sueño en un imperio

En 1946, con 18 años, le rechazaron una idea para fabricar 10.000 kilos de caramelos diarios: 5 años después cofundó Arcor. Foto: Arcor

En 1946, con apenas 18 años, Fulvio Salvador Pagani propuso fabricar 10.000 kilos de caramelos por día, pero los dueños de la empresa donde trabajaba rechazaron su idea. Lejos de abandonar el proyecto, el joven argentino continuó buscando oportunidades hasta que, 5 años después, participó en la fundación de Arcor, una compañía que nació en un pequeño pueblo de Córdoba y terminó convirtiéndose en uno de los gigantes de la industria alimentaria mundial.

De una panadería familiar al sueño de fabricar miles de caramelos

La historia comenzó mucho antes, en 1924, cuando Amos Pagani llegó desde Italia y se instaló en Arroyito (Córdoba). Había trabajado como panadero en su país natal y decidió continuar con el oficio en Argentina. Primero consiguió empleo en una panadería y, después de reunir algunos ahorros, logró abrir su propio negocio.

Fulvio Pagani, hijo de un inmigrante italiano, impulsó el emprendimiento que nació en la ciudad cordobesa de Arroyito, con el apoyo de 23 accionistas. Apenas 7 años luego de su fundación, la fábrica llegó a producir 60.000 kilos de golosinas por día. Video: Instagram arcor

Con el tiempo, Amos comenzó a diversificar su producción. En la década de 1930 incorporó los caramelos de leche, inicialmente elaborados de manera artesanal. En 1936 adquirió una máquina estampadora automática que permitió aumentar la fabricación y transformar aquel emprendimiento familiar en una actividad de mayor escala.

Sus hijos Fulvio, Renzo y Elio crecieron vinculados al negocio. Desde pequeños participaron en tareas como fraccionar golosinas y galletitas compradas a granel en Buenos Aires. Aquella experiencia fue decisiva para Fulvio, quien empezó a imaginar una industria capaz de producir cantidades muy superiores a las habituales.

Tenía 18 años y propuso fabricar 10.000 kilos diarios, pero rechazaron su idea

En 1946, la familia Pagani entró en contacto con empresarios que estaban instalando una fábrica de golosinas y galletitas en Sastre (Santa Fe). El establecimiento se llamaba Sasort y allí Fulvio conoció a futuros socios, entre ellos Mario Seveso, Enrique Brizio y Modesto Maranzana.

El 5 de julio de 1951, inauguraron una fábrica de caramelos en Arroyito con el nombre de Arcor. Foto: Arcor

Mientras trabajaba en aquella empresa, el joven presentó una propuesta ambiciosa: concentrar la actividad en la fabricación de caramelos y alcanzar una producción de 10.000 kilos diarios. Su razonamiento era económico: producir grandes cantidades permitiría reducir costos y ofrecer precios más competitivos.

Sin embargo, los propietarios de Sasort no aceptaron el proyecto. La negativa pudo haber terminado con sus aspiraciones, pero Pagani mantuvo su visión. Según la reconstrucción histórica de la compañía, aquella propuesta rechazada se convirtió en el punto de partida de la futura Arcor.

Cómo nació Arcor en 1951 con 23 accionistas y el apoyo de un pueblo

En 1948, los hermanos Pagani se asociaron con Brizio y los hermanos Maranzana para adquirir una cartonería en Tucumán. La operación permitió acumular experiencia industrial y recursos económicos. También demostró la importancia de fabricar los propios envases, una estrategia que después caracterizaría el crecimiento de Arcor.

La importancia de fabricar los propios envases, una estrategia que caracterizaría el crecimiento de Arcor. Foto: Arcor

Finalmente, el 5 de julio de 1951, inauguraron una fábrica de caramelos en Arroyito. El nombre elegido combinaba las primeras letras de Arroyito y Córdoba. El emprendimiento reunió a 23 accionistas, entre familiares, amigos y vecinos, que colaboraron para adquirir un terreno de 10.000 metros cuadrados.

Los comienzos estuvieron marcados por el esfuerzo colectivo. Las esposas de los socios envolvían caramelos, limpiaban máquinas y preparaban comidas para los visitantes. Incluso alojaban en sus viviendas a personas que llegaban por negocios, porque el pequeño pueblo no contaba con suficiente infraestructura hotelera.

De una fábrica de caramelos en Córdoba a una empresa internacional

El crecimiento fue acelerado. En 1958, apenas siete años después de su fundación, Arcor alcanzó una producción de 60.000 kilos diarios de golosinas, seis veces la cantidad que Pagani había propuesto inicialmente en Sasort. Aquella meta que parecía demasiado ambiciosa había quedado ampliamente superada.

En 1958, siete años después de su fundación, Arcor alcanzó una producción de 60.000 kilos diarios de golosinas. Foto: Arcor

Durante los años siguientes, la empresa incorporó nuevas actividades industriales para abastecerse de materias primas y envases. En 1964, concretó sus primeras exportaciones y posteriormente amplió su presencia internacional. Los caramelos fueron el comienzo de una diversificación que incluyó alimentos, chocolates y galletitas.

Fulvio Pagani falleció el 29 de diciembre de 1990, pero su proyecto continuó creciendo. La compañía llegó a comercializar productos en más de 100 países. Su historia conserva una particularidad: una de las mayores empresas alimentarias argentinas nació de una idea que, cuando su impulsor tenía apenas 18 años, otros empresarios habían decidido rechazar.