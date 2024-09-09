Belleza de Entre Ríos: cuál es la localidad fundada por inmigrantes alemanes ideal para visitar en primavera

Con sus raíces profundas en la tradición germana, ofrece una experiencia única para quienes buscan combinar historia y naturaleza. Conocé más sobre ella.

Aldea Brasilera, Entre Ríos. Foto: Instagram @deianschimpf

Argentina es un país mundialmente conocido por la llegada de muchos inmigrantes, quienes en el pasado se asentaron en diferentes provincias de nuestro país. Justamente, en Entre Ríos, personas provenientes de Alemania, fundaron una pintoresca localidad.

¿Cuál es su nombre? Aldea Brasilera, y está situada a unas 5 horas de CABA. Este destino, con sus raíces profundas en la tradición germana, ofrece una experiencia única para quienes buscan combinar historia y naturaleza.

Según la página oficial del Gobierno de Entre Ríos, fue fundada el 28 de octubre de 1879. La aldea fue establecida en el municipio de Diamante, un lugar que se convirtió en el nuevo hogar de estos colonos, quienes sufrieron dificultades y debieron abandonar Brasil.

Aldea Brasilera, Entre Ríos. Foto: Instagram @aldeabrasilera

A pesar de ello, el Gobierno argentino facilitó el proceso, ofreciendo tierras en la región para que pudieran comenzar una nueva vida. En honor a su experiencia en Brasil, fue nombrada Aldea Brasilera, aunque finalmente encontraron su lugar definitivo en Argentina.

¿Cómo llegar a la Aldea Brasilera desde CABA?

Primero, hay que agarrar la Avenida 9 de Julio o Avenida del Libertador hacia el oeste, dependiendo de tu ubicación exacta. Después, hay que ir hacia el sur para tomar la Autopista Ricardo Balbín en dirección a Luján.

Continuar por la Ruta Nacional 12 desde la Autopista Balbín hasta el puente Zárate-Brazo Largo. A unos 40 kilómetros después de cruzar el puente, tomar la salida hacia la Ruta Nacional 18 en dirección a Paraná.

Seguir por la Ruta Nacional 18 hasta llegar a la intersección con la Ruta Provincial 11. Allí, hay que girar a la derecha en la Ruta Provincial 11 y continuar hasta llegar a Diamante. Finalmente, a unos 20 km, se encuentra Aldea Brasilera.