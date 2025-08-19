Al pie de la cordillera: cómo es la encantadora localidad patagónica donde se elabora el mejor alfajor del mundo

El pasado domingo se conocieron los ganadores del Mundial que reúne lo mejor de esta golosina. Este año la victoria fue para una marca que nació, y sigue produciendo, en un rincón de la Patagonia.

Cómo es El Hoyo Foto: Instagram @turismoeh

El Mundial de Alfajores 2025 se celebró en Buenos Aires y coronó a una marca patagónica como la mejor. El título de “Mejor Alfajor del Mundo 2025” fue para Chacra Los Retamos (Chubut), gracias a su alfajor de harina de nuez y dulce de leche cubierto con chocolate blanco. Así es la hermosa ciudad de El Hoyo donde nació este proyecto que hoy tiene título mundialista.

Impresionante vista en El Hoyo Foto: Instagram @turismoeh

El Hoyo, Chubut

El Hoyo es un encantador pueblo, famoso por su producción de frutas finas y su entorno natural único. Situado en un valle rodeado de montañas y a tan solo 226 metros sobre el nivel del mar, goza de un microclima particular que favorece el crecimiento de diversas frutas como frambuesas, frutillas, cerezas, grosellas, cassis y corintos.

Está ubicada en el departamento Cushamen, al noroeste de la provincia y 150 km de Bariloche. Fue fundada el 5 de septiembre de 1953, y su nombre proviene de las características topográficas del valle donde está situada.

Impresionante vista en El Hoyo Foto: Instagram @turismoeh

En su radio más cercano se encuentra a 12 km al sur de El Bolsón, a 10 km al este de Lago Puelo y a 35 km al norte de Epuyén, formando la zona integra el grupo de pueblos y parajes cordilleranos que se conoce como la Comarca andina del Paralelo 42.

La zona se encuentra cubierta de vegetación nativa, del tipo del bosque andino patagónico, con especies como el Ciprés de la Cordillera (Austrocedrus chilensis), Radal (Lomatia hirsuta), Coihue (Nothofagus dombeyi), el Ñire (Nothofagus antarctica), y la Lenga (Nothofagus pumilio). Se encuentran además gran cantidad de especies arbustivas nativas y exóticas, y forestaciones implantadas de pinos de diversas variedades.

La ruta 40 atraviesa esta belleza localidad Foto: Instagram @turismoeh

Atractivos turísticos

Laberinto Patagonia: el más grande de América del Sur con 2.200 metros de senderos y cercos vivos, a los que se ingresa por nueve entradas que desafían a llegar al centro. Pero, como en el caso del Minotauro, sólo una es la correcta. Está ubicado en un predio de 8.500 m2 a 4 km de El Hoyo, rodeado de parques y bosque nativo, con panorámicas espectaculares.

Laberinto Patagonia, en El Hoyo, Chubut. Foto: Eduardo Di Gennaro

Puerto Patriada: playa rodeada de vegetación autóctona e increíbles aguas cristalinas. Sus aguas son ideales para refrescarse del calor y también para hacer actividades como el kayak y la pesca. La playa cuenta con un mirador espectacular que permite observar la belleza nacional del lugar en todo su esplendor.

Puerto Patriada. Foto: archivo Canal 26

La Catarata del arroyo Corbata: a sólo 2 kilómetros del centro está esta imponente caída de agua de 85 metros de altura. Se puede llegar hasta la misma por un sendero de tramos empinados. La caminata dura 40 minutos con dificultad media, pudiéndose apreciar una vista panorámica del valle con sus múltiples chacras y cultivos.

El mejor alfajor del mundo

El alfajor ganador de Chacra Los Retamos tiene la particularidad de estar elaborado con harina de nuez y generosa cantidad de dulce de leche. Además, en esta edición, el ganador está cubierto de chocolate blanco.

Alfajor de harina de nuez y dulce de leche, cubierto con chocolate blanco de Chacra Los Retamos. Foto: Prensa.

Cabe resaltar que la marca suma este podio a su impresionante historial de premios: fue Alfajor Triple-Oro en 2022,Alfajor Triple-Bronce en 2023 y recibió una Mención de Honor como Joven Empresa de Chubut.

Otra vez se destacó por su sabor, calidad y originalidad, consolidando su lugar entre los mejores del país y del mundo.

Se consigue por $3.800 la unidad en la tienda online de la marca: www.chachalosretamos.empretienda.com.ar