A pocas horas de Buenos Aires: la maravilla natural de 10 metros de altura que resulta ideal para una escapada

Se encuentra en la provincia de Entre Ríos y sorprende por su belleza, sus cielos pintados con acuarelas y sus picnic al sol.

Salto Ander Egg, Entre Rios Foto: Facebook Paraná hacia el mundo

Argentina tiene lugares increíbles para visitar en todo el país. Desde ríos interminables hasta playas con aguas cristalinas, cada provincia tiene su propio atractivo para los turistas que buscan escapar de la gran ciudad y conectar con la naturaleza. En la provincia de Entre Ríos, hay un rincón que sorprende con su belleza natural y su valor paleontológico.

A pocos kilómetros de Villa Libertador San Martín, en el sur de la provincia, se esconde uno de los paisajes más sorprendentes del Litoral: el Salto Ander Egg, una maravilla natural de 10 metros de altura, enclavada en un entorno verde, tranquilo y casi desconocido para el turismo masivo.

Se encuentra a tan solo 4 o 5 horas desde la Ciudad de Buenos Aires, e invita a los turistas a contemplar los atardeceres imperdibles de la zona, a conectar con la naturaleza y a descubrir paisajes que parecen sacados de otro planeta.

Pero esto no es todo: el gran distintivo de Salto Ander Egg, es su altísimo valor geológico y paleontológico, ya que allí se han hallado fósiles de animales prehistóricos que habitaron la región hace millones de años.

Además, esta zona atrae a los turistas por su tupida vegetación autóctona y su ambiente natural sereno. Lo que más impresiona, es la caída de agua que fluye unos 10 metros sobre antiguas formaciones rocosas. Su aspecto rústico y natural lo convierte en un destino ideal para caminatas, picnics y jornadas de descanso en familia o con amigos.

Salto Ander Egg: un terreno lleno de huellas de criaturas milenarias

Lo que hoy es Salto Ander Egg, en verdad, comenzó a formarse hace alrededor de cinco millones de años, cuando el océano que cubría parte del territorio entrerriano comenzó a retroceder. El resultado fue un terreno rico en fósiles y huellas de criaturas que caminaron por la región en tiempos remotos.

Hoy en día, es posible encontrar pequeñas tortugas y aves silvestres que completan el atractivo natural del lugar. Su entorno virgen, es ideal para hacer turismo respetando las reglas de la naturaleza y la vegetación durante todo el año.

Cómo llegar al Salto Ander Egg desde Buenos Aires

Para llegar, es necesario tomar la Autopista Buenos Aires–Rosario y luego continuar por la Ruta Nacional 12. Desde allí, se accede fácilmente a Villa Libertador San Martín, la localidad más cercana al salto. El viaje total dura entre 4 y 5 horas, dependiendo del tráfico.

Salto Ander Egg es un destino ideal para quienes buscan relajarse en un paisaje distinto, sumamente silencioso y en contacto con la naturaleza.