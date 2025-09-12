Tres islas cerca de la Ciudad que te invitan a relajarte: cómo llegar y qué actividades ofrecen

Estos lugares están ubicados en distintos puntos estratégicos y son ideales para conectar con la naturaleza durante un fin de semana. Mirá los mapas.

Estas islas son ideales para conectar con la naturaleza durante un fin de semana. Foto: Freepik

Para disfrutar de una escapada en familia y conocer lugares nuevos, existen tres destinos quedan frente a las costas de ciudades importantes de Argentina que son ideales para conectar con la naturaleza.

Cada isla tiene sus particularidades e importancia en cada una de las regiones donde se encuentran.

Las tres islas para disfrutar de la naturaleza

1- Isla Paulino: gastronomía y playa en Berisso

La Isla Paulino, en Berisso, es la opción más cercana a la Ciudad de Buenos Aires. El viaje en lancha desde el puerto de Berisso dura unos 20 minutos y ya al llegar se puede disfrutar de:

Ambiente rústico.

Playas tranquilas.

Restaurantes que sirven pescado fresco, como boga y pejerrey.

Isla Paulino. Foto: pueblitos.com.ar

Berisso es conocida como la Capital del Inmigrante y tiene un importante patrimonio cultural.

Allí se puede visitar el Museo 1871, el Puente Roma, y si la escapada coincide con la Fiesta Provincial del Inmigrante en septiembre u octubre, es una gran oportunidad para disfrutar de comidas típicas de distintas colectividades.

2- Isla de Los Mástiles: pesca y camping en San Lorenzo

En Santa Fe, la Isla de Los Mástiles es perfecta para quienes aman el río, la pesca y el camping. Se llega en lancha desde el puerto de San Lorenzo y ofrece playas tranquilas para tomar sol o pasar el día con la familia.

Muchos visitantes llevan cañas de pescar y se quedan hasta el atardecer para disfrutar del paisaje.

Isla de los Mástiles. Foto: tallerecologista.org.ar

San Lorenzo es una ciudad cargada de historia. Vale la pena visitar:

Campo de la Gloria.

Convento San Carlos.

Museo Histórico del Convento.

Caminar por la Costanera.

También es una buena idea probar la gastronomía local, en parrillas y bodegones que sirven carnes y platos típicos de la región. Cabe destacar que el momento ideal para visitar esta isla es en primavera.

3- Islote Curupí: naturaleza frente a Paraná

El Islote Curupí es uno de los secretos mejor guardados de Paraná, Entre Ríos. Se encuentra frente a la costanera y se accede en lancha en pocos minutos. El lugar es parte de la Reserva Ecológica Municipal, por lo que es perfecto para:

Caminar por senderos.

Observar aves.

Disfrutar de playas de arena sin masivos grupos de turistas.

Islote Curupí. Foto: parana.gob.ar

Paraná es una ciudad con mucho para ofrecer. Se puede recorrer:

Costanera.

Catedral Metropolitana.

Peatonal.

Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas.

Parque Urquiza.

Para comer, hay bares y restaurantes frente al río, ideales para un almuerzo al aire libre. Además, los atardeceres sobre el Paraná y el Río de la Plata son perfectos para los amantes de la fotografía.

Estas islas ofrecen postales únicas de vegetación, fauna y vida ribereña, ideales para capturar recuerdos y desconectarse de la rutina.