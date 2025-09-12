Tres islas cerca de la Ciudad que te invitan a relajarte: cómo llegar y qué actividades ofrecen
Para disfrutar de una escapada en familia y conocer lugares nuevos, existen tres destinos quedan frente a las costas de ciudades importantes de Argentina que son ideales para conectar con la naturaleza.
Cada isla tiene sus particularidades e importancia en cada una de las regiones donde se encuentran.
Las tres islas para disfrutar de la naturaleza
1- Isla Paulino: gastronomía y playa en Berisso
La Isla Paulino, en Berisso, es la opción más cercana a la Ciudad de Buenos Aires. El viaje en lancha desde el puerto de Berisso dura unos 20 minutos y ya al llegar se puede disfrutar de:
- Ambiente rústico.
- Playas tranquilas.
- Restaurantes que sirven pescado fresco, como boga y pejerrey.
Berisso es conocida como la Capital del Inmigrante y tiene un importante patrimonio cultural.
Allí se puede visitar el Museo 1871, el Puente Roma, y si la escapada coincide con la Fiesta Provincial del Inmigrante en septiembre u octubre, es una gran oportunidad para disfrutar de comidas típicas de distintas colectividades.
2- Isla de Los Mástiles: pesca y camping en San Lorenzo
En Santa Fe, la Isla de Los Mástiles es perfecta para quienes aman el río, la pesca y el camping. Se llega en lancha desde el puerto de San Lorenzo y ofrece playas tranquilas para tomar sol o pasar el día con la familia.
Muchos visitantes llevan cañas de pescar y se quedan hasta el atardecer para disfrutar del paisaje.
San Lorenzo es una ciudad cargada de historia. Vale la pena visitar:
- Campo de la Gloria.
- Convento San Carlos.
- Museo Histórico del Convento.
- Caminar por la Costanera.
También es una buena idea probar la gastronomía local, en parrillas y bodegones que sirven carnes y platos típicos de la región. Cabe destacar que el momento ideal para visitar esta isla es en primavera.
3- Islote Curupí: naturaleza frente a Paraná
El Islote Curupí es uno de los secretos mejor guardados de Paraná, Entre Ríos. Se encuentra frente a la costanera y se accede en lancha en pocos minutos. El lugar es parte de la Reserva Ecológica Municipal, por lo que es perfecto para:
- Caminar por senderos.
- Observar aves.
- Disfrutar de playas de arena sin masivos grupos de turistas.
Paraná es una ciudad con mucho para ofrecer. Se puede recorrer:
- Costanera.
- Catedral Metropolitana.
- Peatonal.
- Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas.
- Parque Urquiza.
Para comer, hay bares y restaurantes frente al río, ideales para un almuerzo al aire libre. Además, los atardeceres sobre el Paraná y el Río de la Plata son perfectos para los amantes de la fotografía.
Estas islas ofrecen postales únicas de vegetación, fauna y vida ribereña, ideales para capturar recuerdos y desconectarse de la rutina.