Tiene su propia Fiesta del Pan Casero: dónde queda el pueblito cerca de CABA que sigue vivo gracias a su espíritu panadero

Este sitio es reconocido por sus espacios verdes para disfrutar de la naturaleza y desconectar de la ciudad y por la calidez de sus habitantes.

Sauce de Luna, pueblo. Foto: Google Maps.

Un pueblito que parece haberse quedado en el tiempo, y a tan solo pocas horas de CABA, tiene su propia Fiesta del Pan Casero, un evento pueblerino que cuenta con mucha historia, música, gastronomía y actividades para toda la familia.

Se trata de Sauce de Luna, un pequeño pueblito ubicado en la provincia de Entre Ríos, a orillas del río Uruguay. Allí se puede disfrutar de la naturaleza y del ambiente tranquilo que generan los paisajes verdes y que ayudan a desconectarse de la ciudad. Además, predomina la calidad de los vecinos y sus calles repletas de historia.

Sauce de Luna, pueblo. Foto: Google Maps.

Cuándo nació Sauce de Luna

La historia de Sauce de Luna comenzó a fines del siglo XIX, cuando arribaron las primeras familias que se dedicaron de lleno a la ganadería y la agricultura. Luego, con el paso del tiempo, el pueblito logró mantener su esencia y estar vivo gracias a la comunidad que se formó, conservando tradiciones que están presentes en todas las generaciones.

Entre los eventos más destacados del pueblo se encuentra la Fiesta del Pan Casero, que nació para homenajear a la comunidad panadera local y además como una forma de atraer gente al pueblo. Este evento se realiza en enero y junta a los panaderos más destacados de la localidad, quienes realizan todo tipo de pan.

Sauce de Luna, pueblo. Foto: Google Maps.

Además de gastronomía, la fiesta cuenta con música, actividades para toda la familia, y mucha diversión, el plan perfecto para pasar un día conectados a la naturaleza.

Sin embargo, además de esta fiesta, Sauce de Luna ofrece otras actividades como recorrer sus plazas, pasear por la ribera del río Uruguay o planear un picnic al aire libre con paseos en bicicleta. Además, cuenta con una feria y pequeños locales que decoran el pueblo y adquirir productos regionales.

Dónde queda Sauce de Luna