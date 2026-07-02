Vacaciones de invierno en el sur: qué hacer en Sierra Colorada, el pueblito escondido al que se llega con el Tren Patagónico

Naturaleza, tradición y paisajes únicos en el sur de Argentina Foto: Turismo Río Negro

En plena Región Sur de Río Negro, Sierra Colorada emerge como uno de los pueblitos más auténticos para las vacaciones de invierno. Alejada de los circuitos turísticos masivos, esta localidad combina paisajes únicos, historia y tradiciones rurales en una propuesta perfecta para quienes buscan desconectar de la rutina en un destino conectado por el Tren Patagónico.

Rodeado de cerros rojizos que le dan nombre, el pueblo ofrece una postal diferente: la inmensidad de la estepa, el silencio y el ritmo pausado de la vida rural. Su ubicación estratégica, casi equidistante entre Bariloche, Viedma y General Roca, la convierte en una parada ideal mientras se recorre la Ruta Nacional 23 o el recorrido ferroviario del sur argentino.

Sierra Colorada, un pueblo con raíces ferroviarias en el corazón de Río Negro

El origen de Sierra Colorada está directamente ligado al desarrollo del ferrocarril en el sur de Argentina. A comienzos del siglo XX, la llegada del tren marcó el nacimiento y crecimiento de la localidad, consolidando su rol como punto clave en la conexión regional.

El antiguo edificio ferroviario todavía se mantiene en pie como símbolo de esa etapa. Más que una estructura histórica, funciona como memoria viva de una época en la que el tren definía la dinámica social y económica de la meseta.

Naturaleza, tradición y paisajes únicos en el sur de Argentina Foto: Turismo Río Negro

La localidad fue formalmente creada en 1939, aunque su desarrollo comenzó décadas antes, impulsado por el avance ferroviario y la actividad ganadera, que sigue siendo el motor económico de la zona.

Qué hacer en Sierra Colorada: aventura en la estepa patagónica

Uno de los grandes atractivos es el Cerro Energizante, un punto imperdible tanto por sus vistas panorámicas como por la experiencia sensorial que ofrece. Quienes llegan a la cima destacan la sensación de renovación y la conexión con el entorno, en medio de un paisaje abierto e imponente.

Las caminatas por senderos naturales permiten explorar la geografía serrana y descubrir formaciones rocosas, fósiles y vestigios de millones de años. En los alrededores también existen yacimientos paleontológicos que despiertan el interés de visitantes curiosos.

Por la noche, el cielo de la estepa se convierte en protagonista. La observación de estrellas y los relatos locales sobre luces extrañas suman un componente de misterio que atrae a viajeros en busca de experiencias diferentes.

Tradición, gastronomía y vida rural en Sierra Colorada

Sierra Colorada mantiene viva la cultura criolla y el vínculo con la tierra. En los establecimientos rurales, los visitantes pueden conocer el trabajo de los puesteros, participar de actividades como la esquila y experimentar el día a día del campo patagónico.

Sierra Colorada es un pueblo de Río Negro por el cual pasa el Tren Patagónico. Foto: Google Maps

La gastronomía es otro de los grandes motivos para visitar la zona. El cordero patagónico, preparado en asados tradicionales, se posiciona como plato central. También hay propuestas caseras elaboradas por familias locales, que aportan un valor auténtico a la experiencia.

Las festividades populares son el mejor momento para conocer la identidad del pueblo. La Fiesta Provincial del Cordero, que coincide con el aniversario local en diciembre, reúne música, jineteadas, danzas y gastronomía en un evento que resume la cultura de la región.

Cómo comprar pasajes y acceder a descuentos en Tren Patagónico

Quienes deseen viajar en Tren Patagónico pueden gestionar la compra de sus pasajes desde la web oficial de manera simple, siguiendo un proceso que incluye la selección del origen, destino y fecha del viaje, la elección de la categoría (Pullman, Primera o Camarote) y la asignación de asiento o cabina según disponibilidad.

Antes de finalizar la operación, los pasajeros deben completar sus datos personales, verificar el resumen de la compra y seleccionar el medio de pago. Una vez confirmada la transacción, recibirán un comprobante o código QR que deberán presentar junto con su DNI al momento de abordar.

Tren Patagónico. Foto: prensa.rionegro.gov.ar

Paso a paso para sacar pasajes en Tren Patagónico:

Buscar el viaje indicando origen, destino y fecha. Elegir el tipo de pasaje: Pullman, Primera o Camarote. Seleccionar la butaca o cabina disponible. Completar los datos personales del pasajero. Indicar descuentos o beneficios, si corresponden. Revisar la compra y realizar el pago. Descargar o guardar el comprobante para presentar al viajar.

Además, la empresa ofrece distintos beneficios y descuentos para grupos específicos de pasajeros. Entre ellos se encuentran jubilados y pensionados, estudiantes, menores de edad, personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y beneficiarios de convenios con organismos públicos, privados o agencias de viaje.

También existen tarifas especiales para residentes de determinadas localidades y programas impulsados por organismos provinciales. En la mayoría de los casos, los descuentos no son acumulables y se debe presentar la documentación respaldatoria correspondiente durante el viaje para validar el beneficio obtenido.