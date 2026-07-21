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El negocio de Alexis Mac Allister fuera del fútbol: lanzó una marca de bebidas energizantes a base de yerba mate

El mediocampista de la Selección Argentina amplió sus inversiones y su perfil empresarial con una marca de bebidas energizantes e hidratación, elaboradas con ingredientes naturales y extracto de yerba mate.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Alexis Mac Allister es copropietario y embajador de Hearth, una marca de bebidas energizantes elaboradas con extracto de yerba mate.
Alexis Mac Allister es copropietario y embajador de Hearth, una marca de bebidas energizantes elaboradas con extracto de yerba mate. Foto: Instagram / mktregistrado.
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Alexis Mac Allister atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Consolidado como una de las figuras de la Selección Argentina y del Liverpool, el mediocampista también comenzó a construir su perfil empresarial con un proyecto que poco tiene que ver con el fútbol, pero sí con el estilo de vida de los deportistas de alto rendimiento.

El campeón del mundo es copropietario y principal embajador de Hearth, una marca de bebidas energizantes que apuesta por una fórmula basada en ingredientes naturales y extracto de yerba mate. La iniciativa nació con un objetivo claro: acercar una de las infusiones más representativas de Argentina al público británico en un formato moderno y de consumo inmediato.

El campeón del mundo apuesta por un emprendimiento que busca llevar la tradición de la yerba mate argentina al mercado del Reino Unido. Foto: Instagram.

Qué es Hearth, la marca de bebidas energizantes de Alexis Mac Allister

Hearth se presenta como una alternativa a las bebidas energizantes tradicionales. En lugar de recurrir a grandes cantidades de azúcar o ingredientes artificiales, la marca pone el foco en la cafeína natural proveniente de la yerba mate, además de vitaminas, minerales y antioxidantes.

Según explicó el propio Mac Allister durante el lanzamiento del proyecto, la idea fue trasladar una costumbre muy arraigada en Argentina a un formato más accesible para quienes no conocen el ritual del mate.

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En Argentina, la yerba mate es más que una simple bebida, es un estilo de vida. También es la mejor y más saludable forma de cafeína. Con este proyecto quisimos hacerla más accesible para las personas que viven en el Reino Unido: lo pusimos en una lata y creamos tres sabores con ingredientes totalmente naturales y sin azúcar agregada”, expresó el futbolista durante la presentación de la marca.

Además de su carrera en el Liverpool y la Selección Argentina, Mac Allister continúa desarrollando proyectos empresariales fuera del fútbol. Foto: Instagram @alemacallister

Una apuesta por la yerba mate argentina

Uno de los aspectos más llamativos del emprendimiento es que no solo representa una inversión para el futbolista, sino también una forma de promocionar un producto emblemático de Argentina en el exterior.

Mientras en Sudamérica el mate forma parte de la vida cotidiana, en Europa su consumo todavía es reducido. Por eso, Hearth apuesta por el formato Ready To Drink (RTD) o “listo para tomar”, una categoría que viene creciendo entre quienes buscan bebidas funcionales para el trabajo, el estudio o la actividad física.

La estrategia consiste en eliminar una de las principales barreras culturales: el tradicional uso del termo y la bombilla. En cambio, la yerba mate se presenta en una lata, adaptándose a los hábitos de consumo del mercado británico.

Hearth propone una alternativa a los energizantes tradicionales con una fórmula basada en ingredientes naturales y sin azúcar agregada, todo a base de yerba mate. Foto: Freepik.

Cómo son las bebidas de Hearth

La línea desarrollada por Mac Allister ofrece distintas variedades elaboradas con extracto de yerba mate. Entre sus principales características, la marca destaca:

  • Ingredientes de origen natural.
  • Sin azúcar agregada.
  • Sin endulzantes artificiales.
  • Sin saborizantes artificiales.
  • Fuente natural de cafeína.
  • Aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes.

La propuesta apunta a competir dentro del segmento de bebidas energizantes saludables, un mercado que viene creciendo a nivel internacional impulsado por consumidores que buscan alternativas con etiquetas más simples y menos ingredientes artificiales.

El mediocampista participa activamente en la promoción de Hearth, una marca que apunta al creciente mercado de las bebidas funcionales. Foto: Drinkheart.com.

Alexis Mac Allister, mucho más que un embajador

Aunque el futbolista protagoniza la campaña publicitaria de Hearth, su participación va más allá de prestar su imagen. Mac Allister es copropietario de la empresa y participa activamente en su posicionamiento comercial.

En el lanzamiento grabó un video íntegramente en inglés explicando los beneficios de la yerba mate y el origen argentino del producto, una estrategia pensada para conectar con el público del Reino Unido.

El proyecto también se alinea con el perfil del mediocampista, quien en varias oportunidades mostró su vínculo con el mate. Incluso, durante una entrevista en Inglaterra, explicó paso a paso cómo preparar la infusión tradicional argentina y la definió como “un arte”, un video que rápidamente se viralizó entre los hinchas del Liverpool.

Alexis Mac Allister preparando mate. Video: YouTube / Liverpool FC.

Un negocio que acompaña la expansión internacional de la yerba mate

La iniciativa de Hearth coincide con un momento de crecimiento para la yerba mate fuera de Sudamérica. En los últimos años aumentó el interés internacional por productos elaborados con este ingrediente debido a sus propiedades antioxidantes y a su contenido de cafeína natural.

Además, nuevos mercados comenzaron a abrirse para la producción argentina, mientras distintas empresas exploran formatos innovadores para llegar a consumidores que nunca tomaron mate.

En ese contexto, el emprendimiento de Alexis Mac Allister no solo representa una nueva fuente de ingresos para el campeón del mundo, sino también una apuesta por posicionar un producto tradicional argentino dentro de una de las industrias de bebidas funcionales con mayor crecimiento a nivel global.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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