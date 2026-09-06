Tulipanes en Trevelin 2026: cuánto cuesta la entrada y cuándo visitar el campo más colorido de la Patagonia

Campo de tulipanes Foto: Turismo Chubut

La primavera volverá a convertir a Trevelin en uno de los destinos más fotografiados de la Argentina. El tradicional Campo de Tulipanes ya tiene fechas para su temporada 2026 y se prepara para recibir a miles de visitantes entre flores de múltiples colores, montañas nevadas y paisajes que parecen sacados de una película.

El establecimiento abrirá del 7 de octubre al 7 de noviembre de 2026, todos los días de 9 a 19 horas. Durante ese mes, los turistas podrán recorrer las plantaciones y contemplar más de un millón de tulipanes al pie de la cordillera chubutense.

Sin embargo, hay una clave que debe tenerse en cuenta antes de organizar el viaje: las flores no se abren todas al mismo tiempo. Por ese motivo, el aspecto del campo cambia considerablemente a medida que avanza octubre.

Cuánto cuesta la entrada al Campo de Tulipanes

El precio general anunciado para la temporada 2026 es de $45.000 por persona. No obstante, durante la etapa de venta anticipada se ofrece un descuento del 6%, por lo que el pase puede conseguirse por $42.000.

El nuevo campo queda en Neuquén Foto: neuqueninforma

Uno de los beneficios para las familias es que los menores de 12 años ingresan gratis. Además, las entradas anticipadas no están vinculadas a una jornada determinada, por lo que pueden utilizarse cualquier día comprendido dentro de la temporada.

También será posible adquirir los accesos directamente en el establecimiento. De todas maneras, comprarlos con anticipación puede ser una buena alternativa para evitar demoras durante los fines de semana y las fechas de mayor concurrencia.

Cuándo conviene viajar para encontrar más flores

Aunque el campo permanecerá abierto durante un mes, el período más recomendado para contemplar una mayor cantidad de tulipanes es entre el 15 y el 30 de octubre.

Cada variedad tiene su propio ciclo. Algunas flores aparecen durante los primeros días, mientras que otras alcanzan su mejor momento en la segunda mitad del mes. El clima también puede modificar la floración, ya que las bajas temperaturas, la lluvia y la cantidad de horas de sol influyen sobre el desarrollo de las plantas.

Por esta razón, antes de viajar resulta conveniente consultar el estado del cultivo informado por sus canales oficiales.

Dónde queda y cómo llegar desde Trevelin

El Campo de Tulipanes se encuentra sobre la Ruta Nacional 259, a aproximadamente 13 kilómetros del centro de Trevelin. Se puede llegar en vehículo particular, taxi, remís, transporte público o mediante excursiones contratadas en agencias de turismo.

El jardín más hermoso de la Patagonia Foto: Instagram @tulipanespatagonia

El recorrido forma parte de la denominada Ruta Galesa, un circuito que reúne varios de los principales atractivos de la zona. La visita puede combinarse con las Cascadas Nant y Fall, viñedos cordilleranos, casas de té, emprendimientos familiares y el histórico Molino Harinero Nant Fach.

En el establecimiento, los visitantes encontrarán senderos habilitados, espacios gastronómicos, productos regionales y una feria de artesanos. También pueden organizarse actividades culturales y experiencias especiales, sujetas a las condiciones meteorológicas.

La historia del rincón patagónico que se llenó de tulipanes

La imagen de los tulipanes es relativamente reciente, pero el territorio que los rodea guarda más de un siglo de historia.

Los colonos galeses llegaron al Valle 16 de Octubre hacia finales del siglo XIX. Allí desarrollaron chacras, molinos y pequeñas comunidades que dejaron una huella profunda en las costumbres de la región.

El nombre Trevelin proviene de una expresión galesa interpretada habitualmente como “pueblo del molino”. Esa denominación recuerda la importancia que tuvo la producción harinera para el crecimiento económico y social de la comunidad.

Otro acontecimiento determinante ocurrió en el contexto de la resolución del conflicto limítrofe entre la Argentina y Chile. En 1902, habitantes del valle manifestaron su voluntad de permanecer bajo soberanía argentina. Ese capítulo todavía ocupa un lugar central en la identidad local y puede conocerse a través de museos, documentos y relatos históricos.

Con el paso del tiempo, Trevelin logró combinar esa herencia galesa con nuevos emprendimientos productivos y turísticos. Entre ellos apareció el cultivo de tulipanes, que encontró condiciones favorables en los inviernos fríos y las primaveras frescas de la cordillera.

Por qué los tulipanes florecen en la Patagonia

Estas plantas necesitan atravesar un período de bajas temperaturas antes de florecer. El clima del valle cordillerano permite que los bulbos completen ese proceso y produzcan flores intensas durante la primavera.

Campo de Tulipanes, Trevelin, Chubut. Foto: Turismo Trevelin.

Las extensas hileras rojas, amarillas, violetas, blancas y rosadas no cumplen únicamente una función estética. Su distribución permite organizar las variedades, controlar su crecimiento y facilitar las tareas agrícolas.

Detrás de cada fotografía existe un trabajo que se prolonga durante buena parte del año y depende del suelo, el riego, el clima y el cuidado permanente del cultivo.

Qué llevar para recorrer el campo

El clima patagónico puede cambiar repentinamente, incluso en primavera. Para realizar la visita con comodidad se recomienda llevar calzado adecuado, campera impermeable, protector solar, agua y abrigo adicional.

También es indispensable respetar los senderos, no cortar flores y evitar ingresar en las líneas de cultivo. La amplitud del paisaje permite obtener excelentes fotografías desde las áreas habilitadas, sin necesidad de tocar las plantas.

El Campo de Tulipanes no es solamente un escenario para conseguir una imagen viral. Es parte de un recorrido donde conviven la agricultura, la memoria galesa, los bosques andinos y una floración que dura apenas unas semanas.