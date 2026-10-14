Cómo y cuándo será “La Noche de los Telos”, con descuentos del 50% en 60 hoteles alojamiento

Cuando el común de la gente penasaría que ya son un vestigio del pasado, los albergues transitorios de la Ciudad y del Gran Buenos Aires se reinventan con “La Noche de los Telos”, una iniciativa que busca reivindicar esos escenarios anónimos que, durante décadas, fueron testigos de primeras veces, amores, aventuras, encuentros y secretos.
La cita será el 19 de noviembre, cuando los establecimientos adheridos ofrecerán turnos con un 50% de descuento, una iniciativa pensada para redescubrir este símbolo de la cultura popular y celebrar el deseo, la intimidad y la nostalgia de uno de los rituales más cercanos a la intimidad.
A lo largo de los años han sido escenario de millones de historias afectivas de varias generaciones: primeras citas, aniversarios, reconciliaciones y encuentros memorables. En esta primera edición la propuesta invita a redescubrir el “telo” no sólo como un espacio de entretenimiento e intimidad, sino también como un entorno privado, seguro y accesible para todas las personas mayores de 18 años.
Cómo será la participación
Será también una oportunidad para abrir las puertas a la historia y a las curiosidades de este rubro. Con el creador de contenido y referente de la cultura urbana Mauro Albarracín como embajador, invitan a descubrir desde los establecimientos más antiguos de la región hasta la evolución en el diseño, la incorporación de habitaciones temáticas, los cambios de hábito en las nuevas generaciones y los datos de una industria con fuerte arraigo social y económico.
Para reservar el turno ya se encuentra disponible la venta anticipada en la plataforma TuEntrada, donde se podrá seleccionar el hotel de la Ciudad o el Gran Buenos Aires de su preferencia, el horario deseado y la categoría de habitación.
Beneficio exclusivo: todos los turnos adquiridos a través de la plataforma contarán con un 50 % de descuento. El día del evento, quienes hayan adquirido su pase podrán acceder a un turno extendido de 3 horas presentando el código QR en el local seleccionado.
Que hoteles están adheridos a la promo de “La Noche de los Telos”
Entre los más de 60 albergues transitorios que participan se destacan clásicos de la Ciudad de Buenos Aires como Faraón, Bahía del Sol, Nex, Los Pinos y Otello, entre otros. En el Gran Buenos Aires también hay instituciones tradicionales como el Owen de Quilmes, Hotel Oeste de San Justo y Voitu de San Fernando. Aquí el listado completo:
- Alba Dr. Enrique Finochietto 2181, CABA
- Alberdi Basualdo 967, CABA
- Alcazar Santa Teresita 79, Lomas de Zamora
- Armenón Sarmiento 3188, CABA
- Bahia del Sol Bahía Blanca 1137 CABA
- Bond Alborada 9 Matheu, Escobar
- Cantábrico Av. Bernabé Márquez 1530 Loma Hermosa, Provincia de Buenos Aires
- Carabobo Carabobo 4436, San Justo
- Caravelle Av. Cnel. Niceto Vega 5395, Palermo, CABA.
- Cat’s Teniente Gral Perón 2870, Florencio Varela
- Classic Ruta Provincial 202, Dante Alighieri y, B1611 Don Torcuato
- Colonial weiman 2073, Santa Catalina y Garzón, Luis Guillón
- Colt Campo de Mayo 8096, Villa Bosch
- Conde de Olleros Conde 555 CABA
- Contigo Los Patricios 750, Escobar
- Cramer Plaza Cramer 832, Belgrano, CABA
- Del Bosque (CABA) Castañeda 1848, CABA
- Delta Almte. Brown 575, Tigre
- El Álamo Enrique Ochoa 64, Nueva Pompeya, CABA
- El Bosque (Provincia) Lartigau 3938, San Justo
- Encantos Nemesio Trejo 40, Villa de Mayo
- Encuentros C. 888 1149, B1883 Quilmes Oeste
- Faraón Gallardo 340 CABA
- Flor Norte Av. Boyacá 756 CABA
- Hedonism Colectora Norte 471, Paso del Rey
- Horóscopo Cnel. Lynch 949, Villa Luzuriaga
- Hotel Oeste Venezuela 4041, San Justo
- Juntos Aristóbulo del Valle 177 CABA
- Kebon Panamericana y Reynoso, bajada Belgrano, Don Torcuato
- L’hirondelle Palpa 2457 / Aguilar 2456, Belgrano, CABA
- Liniers Palace Madero 149 CABA
- Los Álamos Mozart 1808, Parque Avellaneda, CABA
- Los Pinos Avenida Independencia 1340 CABA
- Los Pinos San Nicolás 933, San Miguel
- Love Achala 3809, Villa Luzuriaga
- Madonna Adolfo Alsina 314, Grand Bourg
- Magnus Panamericana y Boulogne Sur Mer, Don Torcuato
- Micos Juncal 1139, San Fernando
- Mix Larrea 765, Balvanera CABA
- Moeris Reconquista 2633, El Talar
- Nex Chorroarin 1162, Villa Ortuzar, CABA
- Norte Blas Parera 4249, Olivos
- NOS Maza 1571, CABA
- Okey Triunvirato 1425, Don Torcuato
- Olimpo Avenida Olimpo 1857, Esteban Echeverría
- Otello Arregui 4241, CABA
- Owen Lafayette 975 - Av. Isidoro Iriarte & Lafayette, Quilmes Este
- Paradise Av. Gaona 1331, Paso del rey
- Plus Av. Independencia 1484 CABA
- Punto G Colectora Acceso Oeste Km 29.5 - Paso del Rey
- Pussy Cat Camino Gral Belgrano entre 459 y 460 City Bell, La Plata
- R197 Mermoz 1131, El Talar
- R26 Ángel Pacheco 2728, B1664 Manuel Alberti
- R7 Av. Rivadavia 21235, Castelar
- R8 Ituzaingó 595, Av. Eva Perón 9409, Loma Hermosa
- R9 San Juan y colectora Oeste 1183, Garín
- Samoa Av. Camino del Buen Ayre 120, Victoria
- St. James Superí 2339 (entre Blanco Encalada y Olazabal) - Belgrano - CABA
- Sugar Av. Gaona 721, Moreno
- TBC Gabino Ezeiza 9060, Loma Hermosa
- The Palms Corsini 280, Benavidez
- Tú y yo Yerbal 4154, CABA
- Única Avenida Juan B. Justo 5864, Luis Viale 3041, CABA
- Venus Empedrado 2353, Villa Del Parque, CABA
- Voitu Uruguay 4237 (entre Ramal Tigre y Blanco Encalada), San Fernando
- Zeta Avenida Congreso 4581, Miller 3019 CABA