Cómo y cuándo será “La Noche de los Telos”, con descuentos del 50% en 60 hoteles alojamiento

"La noche de los telos" se hará el 19 de octubre. Foto: La noche de los telos

Cuando el común de la gente penasaría que ya son un vestigio del pasado, los albergues transitorios de la Ciudad y del Gran Buenos Aires se reinventan con “La Noche de los Telos”, una iniciativa que busca reivindicar esos escenarios anónimos que, durante décadas, fueron testigos de primeras veces, amores, aventuras, encuentros y secretos.

La cita será el 19 de noviembre, cuando los establecimientos adheridos ofrecerán turnos con un 50% de descuento, una iniciativa pensada para redescubrir este símbolo de la cultura popular y celebrar el deseo, la intimidad y la nostalgia de uno de los rituales más cercanos a la intimidad.

A lo largo de los años han sido escenario de millones de historias afectivas de varias generaciones: primeras citas, aniversarios, reconciliaciones y encuentros memorables. En esta primera edición la propuesta invita a redescubrir el “telo” no sólo como un espacio de entretenimiento e intimidad, sino también como un entorno privado, seguro y accesible para todas las personas mayores de 18 años.

"La noche de los telos" se hará el 19 de octubre. Foto: La noche de los telos

Cómo será la participación

Será también una oportunidad para abrir las puertas a la historia y a las curiosidades de este rubro. Con el creador de contenido y referente de la cultura urbana Mauro Albarracín como embajador, invitan a descubrir desde los establecimientos más antiguos de la región hasta la evolución en el diseño, la incorporación de habitaciones temáticas, los cambios de hábito en las nuevas generaciones y los datos de una industria con fuerte arraigo social y económico.

Para reservar el turno ya se encuentra disponible la venta anticipada en la plataforma TuEntrada, donde se podrá seleccionar el hotel de la Ciudad o el Gran Buenos Aires de su preferencia, el horario deseado y la categoría de habitación.

Beneficio exclusivo: todos los turnos adquiridos a través de la plataforma contarán con un 50 % de descuento. El día del evento, quienes hayan adquirido su pase podrán acceder a un turno extendido de 3 horas presentando el código QR en el local seleccionado.

"La noche de los telos" se hará el 19 de octubre. Foto: La noche de los telos

Que hoteles están adheridos a la promo de “La Noche de los Telos”

Entre los más de 60 albergues transitorios que participan se destacan clásicos de la Ciudad de Buenos Aires como Faraón, Bahía del Sol, Nex, Los Pinos y Otello, entre otros. En el Gran Buenos Aires también hay instituciones tradicionales como el Owen de Quilmes, Hotel Oeste de San Justo y Voitu de San Fernando. Aquí el listado completo:

Alba Dr. Enrique Finochietto 2181, CABA

Alberdi Basualdo 967, CABA

Alcazar Santa Teresita 79, Lomas de Zamora

Armenón Sarmiento 3188, CABA

Bahia del Sol Bahía Blanca 1137 CABA

Bond Alborada 9 Matheu, Escobar

Cantábrico Av. Bernabé Márquez 1530 Loma Hermosa, Provincia de Buenos Aires

Carabobo Carabobo 4436, San Justo

Caravelle Av. Cnel. Niceto Vega 5395, Palermo, CABA.

Cat’s Teniente Gral Perón 2870, Florencio Varela

Classic Ruta Provincial 202, Dante Alighieri y, B1611 Don Torcuato

Colonial weiman 2073, Santa Catalina y Garzón, Luis Guillón

Colt Campo de Mayo 8096, Villa Bosch

Conde de Olleros Conde 555 CABA

Contigo Los Patricios 750, Escobar

Cramer Plaza Cramer 832, Belgrano, CABA

Del Bosque (CABA) Castañeda 1848, CABA

Delta Almte. Brown 575, Tigre

El Álamo Enrique Ochoa 64, Nueva Pompeya, CABA

El Bosque (Provincia) Lartigau 3938, San Justo

Encantos Nemesio Trejo 40, Villa de Mayo

Encuentros C. 888 1149, B1883 Quilmes Oeste

Faraón Gallardo 340 CABA

Flor Norte Av. Boyacá 756 CABA

Hedonism Colectora Norte 471, Paso del Rey

Horóscopo Cnel. Lynch 949, Villa Luzuriaga

Hotel Oeste Venezuela 4041, San Justo

Juntos Aristóbulo del Valle 177 CABA

Kebon Panamericana y Reynoso, bajada Belgrano, Don Torcuato

"La noche de los telos" se hará el 19 de octubre. Foto: La noche de los telos