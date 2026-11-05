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Tiene 497.818 habitantes y celebra la Fiesta de la Frutilla con entrada gratis: la ciudad bonaerense que ofrecerá bizcochuelos, alfajores y otras delicias del rubro frutillero

La tradicional celebración se realizará el 7 de noviembre en el Parque Recreativo Thevenet de Florencio Varela, con productores locales, clases de cocina, espectáculos en vivo y degustaciones durante una jornada gratuita para toda la familia.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La tradicional celebración se realizará el 7 de noviembre en el Parque Recreativo Thevenet de Florencio Varela, con productores locales, clases de cocina, espectáculos en vivo y degustaciones durante una jornada gratuita para toda la familia.
Florencio Varela celebra la Fiesta de la Frutilla con entrada libre y gratuita. Foto: varela.gob.ar
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El próximo sábado 7 de noviembre, Florencio Varela volverá a rendir homenaje a su fruto insignia con una nueva edición de la Fiesta de la Frutilla. Sabores regionales, clases de cocina, espectáculos en vivo y una fuerte identidad productiva serán los protagonistas de una de las celebraciones más emblemáticas del sur del conurbano bonaerense.

La histórica celebración con sello propio que impulsa el Municipio busca revalorizar la producción local de frutilla y, al mismo tiempo, ofrecer un espacio de encuentro para toda la comunidad. Productores, emprendedores y artistas compartirán una jornada cargada de sabores, tradición y entretenimiento para vecinos y visitantes.

Cuándo y en qué ciudad bonaerense se realiza la Fiesta de la Frutilla

La Fiesta de la Frutilla tendrá lugar el próximo sábado 7 de noviembre en Florencio Varela, una de las ciudades bonaerenses con mayor tradición en la producción de este fruto. El evento se consolidó como una de las celebraciones populares más representativas del distrito, reuniendo cada año a miles de personas interesadas en disfrutar de propuestas gastronómicas, actividades recreativas y espectáculos culturales.

La tradicional celebración se realizará el 7 de noviembre en el Parque Recreativo Thevenet de Florencio Varela, con productores locales, clases de cocina, espectáculos en vivo y degustaciones durante una jornada gratuita para toda la familia.
La Fiesta de la Frutilla se celebrará el sábado 7 de noviembre en Florencio Varela con entrada gratuita. Foto: varela.gob.ar

La iniciativa también busca poner en valor el trabajo de productores y productoras frutícolas de la región, al tiempo que fortalece los vínculos entre la comunidad y uno de los sectores productivos más importantes del partido.

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La novena edición se celebrará del 20 al 22 de noviembre en el Parque Alberti de La Plata. Durante tres jornadas habrá clases de cocina en vivo con reconocidos chefs, espectáculos musicales, degustaciones y actividades culturales para toda la familia.

Parque Recreativo Thevenet: la sede del evento con entrada gratuita

La jornada se desarrollará en el Parque Recreativo, Deportivo y Cultural Thevenet, ubicado en la intersección de las calles Thevenet y Alfonsina Storni, en el barrio Villa Angélica.

Con entrada libre y gratuita, el predio se transformará en un gran espacio de encuentro donde convivirán puestos de productores locales, emprendimientos gastronómicos, espectáculos artísticos y actividades para toda la familia. El evento se suspenderá únicamente en caso de condiciones climáticas adversas.

Horarios para visitar la Fiesta de la Frutilla este sábado 7 de noviembre

La celebración podrá visitarse entre las 10:00 y las 22:00 horas, permitiendo disfrutar durante toda la jornada de las distintas propuestas programadas por la organización.

La tradicional celebración se realizará el 7 de noviembre en el Parque Recreativo Thevenet de Florencio Varela, con productores locales, clases de cocina, espectáculos en vivo y degustaciones durante una jornada gratuita para toda la familia.
La Fiesta de la Frutilla se desarrollará en el Parque Recreativo, Deportivo y Cultural Thevenet. Foto: varela.gob.ar

Entre las actividades destacadas habrá clases abiertas de cocina, degustaciones, espectáculos musicales en vivo, exhibiciones gastronómicas y venta directa de frutillas frescas.

El cronograma de las clases gastronómicas

  • 11:00 horas: Copa capricho de frutillas, a cargo del Centro de Formación N.º 401
  • 12:00 horas: Tarta de frutillas, a cargo del Centro de Formación N.º 402
  • 14:00 horas: Alfajor y bizcochuelo con frutillas, a cargo de Alfajores Artesanales Varelenses
  • 15:00 horas: Lingote de frutillas, a cargo de Juan Navelino

Lo mejor del rubro frutillero reunidos en un solo lugar: qué atractivos ofrecerá esta edición a los visitantes

La frutilla será la gran protagonista de la jornada. Productores locales ofrecerán su cosecha directamente al público, mientras que emprendedores gastronómicos presentarán preparaciones dulces y saladas elaboradas con el fruto emblemático de Florencio Varela.

La tradicional celebración se realizará el 7 de noviembre en el Parque Recreativo Thevenet de Florencio Varela, con productores locales, clases de cocina, espectáculos en vivo y degustaciones durante una jornada gratuita para toda la familia.
Entre las actividades destacadas habrá clases abiertas de cocina y espectáculos musicales en vivo. Foto: varela.gob.ar

El rubro frutillero será el protagonista de la jornada, con venta directa de su cosecha, degustaciones o exhibiciones gastronómicas. Además, habrá patio de comidas con variedad de ofertas culinarias junto a un paseo de emprendedores. Los espectáculos artísticos ambientarán la fecha”, explicó Ricardo de La Fuente, secretario de Industria y Desarrollo Productivo.

En sintonía, Celina Serrano, fundadora de Alfajores Artesanales Varelenses, adelantó: “Prepararemos un bizcochuelo y alfajores de frutillas que luego el público degustará. Nuestra idea es compartir recetas en un momento distendido”. Además, invitó a la comunidad a participar de los talleres y destacó la importancia de este tipo de eventos para dar visibilidad a los emprendimientos locales.

Con sabores regionales, propuestas para toda la familia y el protagonismo de una de las producciones más características del distrito, la Fiesta de la Frutilla volverá a convertir a Florencio Varela en un atractivo destino turístico y gastronómico del sur bonaerense.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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