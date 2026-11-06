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$18 millones en premios, asado con cuero y peña de folklore: la megafiesta de 2 días en un pueblo bonaerense perfecta para este fin de semana largo

Se trata de la Fiesta de la Tradición, que se realizará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre a poco más de 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El evento se convirtió en una de las escapadas ideales para disfrutar el fin de semana largo por el feriado decretado en medio de la visita del Papa León XIV al país.

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Durante ambas jornadas habrá cantina, parrilla y asado con cuero, una preparación tradicional vinculada a las celebraciones rurales bonaerenses.
Durante ambas jornadas habrá cantina, parrilla y asado con cuero, una preparación tradicional vinculada a las celebraciones rurales bonaerenses. Foto: -
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El próximo sábado 7 y domingo 8 de noviembre, la ciudad bonaerense de Bolívar celebrará la tercera edición de la Fiesta de la Tradición, una propuesta para quienes buscan una escapada de fin de semana con actividades camperas, gastronomía criolla y espectáculos. Organizado en el predio de la Sociedad Rural, el encuentro tendrá dos jornadas de jineteadas con $18 millones en premios, pruebas de rienda, remate de caballos y un baile familiar con entrada gratuita.

La celebración comenzará el sábado 7 de noviembre a las 10, con pruebas de rienda para mujeres, niños y participantes de categoría libre. A las 17 se realizará un aparte campero y desde las 20, tendrá lugar una jineteada con $8 millones en premios.

El primer puesto recibirá $4 millones, el segundo $2,5 millones y el tercero $1,5 millones. La programación también incluirá una competencia especial de petisos y a las 23, una peña con entrada libre y gratuita.

El domingo 8, las actividades retomarán a las 9 con la final de las pruebas de rienda. A las 10 habrá un remate de caballos overos, potros y mansos, mientras que desde las 14 se desarrollará una jineteada de bastos con encimera, con otros $10 millones en premios.

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Fiesta de la Tradición en Bolívar. Escapadas por fin de semana largo. Feriado por la visita del Papa León XIV
Se llevará a cabo este sábado 7 y domingo 8 de noviembre. Foto: Presente Noticias

Cuánto cuestan las entradas y qué se puede comer durante la Fiesta de la Tradición en Bolívar

Uno de los principales atractivos para los visitantes será la gastronomía típica. Durante ambas jornadas habrá cantina, parrilla y asado con cuero, una preparación tradicional vinculada a las celebraciones rurales bonaerenses.

La entrada general para los dos días tiene un precio anunciado de $50.000, mientras que el baile del sábado por la noche será gratuito. No se informó una tarifa diferenciada para quienes quieran asistir solamente una jornada.

Además, la organización ofrecerá un bono contribución de $10.000 cuyo premio será un caballo picazo overo. El sorteo está previsto para el domingo, una vez finalizada la jineteada.

Dónde queda la Sociedad Rural de Bolívar y cómo organizar la escapada

La fiesta se desarrollará en el predio de la Sociedad Rural de Bolívar, ubicado en la zona de las avenidas Mariano Unzué y Pedro Vignau, en San Carlos de Bolívar, provincia de Buenos Aires.

El encuentro también reunirá tropillas provenientes de distintas localidades bonaerenses y de provincias como Córdoba y La Pampa. Los relatos estarán a cargo de Pampa Cruz y Gustavo Andrade, con la participación del payador Diego Pugliese.

Fiesta de la Tradición en Bolívar. Escapadas por fin de semana largo. Feriado por la visita del Papa León XIV
El festival que se realizará en la ciudad bonaerense de Bolívar contará con dos jornadas de jineteadas con $18 millones en premios, pruebas de rienda, remate de caballos y un baile familiar. Foto: Diario La Mañana

Para quienes planifiquen asistir desde otras ciudades, conviene confirmar previamente las condiciones de ingreso, los servicios disponibles y cualquier modificación del cronograma. La organización difundió el teléfono 2314614435 para realizar consultas.

La tercera Fiesta de la Tradición será una oportunidad para conocer las costumbres rurales de la región durante un fin de semana que combina competencias ecuestres, gastronomía y actividades familiares.

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